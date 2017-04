Uue kodu teenuslepingute sõlmimine võib eelmise elaniku hooletusel topata

ERR.ee poole pöördus murelik tallinlane, kes vahetas elukohta ja soovis oma Telia teenuslepingu ühest elupaigast teise üle tuua, ent põrkus ootamatu takistuse vastu: eelmine üürnik oli jätnud oma telekomiteenuse lepingu lõpetamata ja kolinud välismaale, nii et temaga enam ühendust ei saanud. Telia aga ei soostunud tema lepingut samale aadressile üle tooma, kus üks leping juba ees oli. Kuniks eelmiselt elanikult raha teenuse eest laekub, on kõik korras ja lepingu lõpetamiseks alust pole. Raha võib aga olla laekuma jäänud püsikorralduslepingu alusel, nii et inimene on lihtsalt unustanud, et ikka veel maksab teenuse eest, mida enam ei tarbi.

Teliast vastati kliendile, et nemad lõpetavad teenuse edastamise ja ütlevad lepingu ühepoolselt üles alles siis, kui arved on kolm kuud tasumata jäänud.

Kuigi eluruumi väljaüürival korteriomanikul oleks ette näidata eelmise elanikuga lõpetatud üürileping, mis võiks samuti olla aluseks samal aadressil sõlmitud teenuslepingu lõpetamiseks, ei ole see Teliale piisav - kolmandad isikud teiste eest lepinguid lõpetada ei saa, olgu see või neile kuuluvas eluruumis.

"Lepingu saab lõpetada vaid klient, mitte kõrvaline isik. Ilmselt me keegi ei soovi olukorda, kus igaüks saaks vabalt lõpetada meie poolt sõlmitud lepinguid. Kui teist tehnilist võimalust samal aadressil ei ole, siis kahjuks ei saagi sõlmida uut sideteenuse lepingut. Eelmine üürnik peaks lepingu ikkagi ise korrektselt lõpetama. Välismaale kolides tuleb kõik oma senised kohustused, lepingud ja muud kokkulepped üle vaadata ja vajadusel lõpetada ehk järgida tuleks tavapäraseid vastutustundliku käitumise põhimõtteid," kommenteeris Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf olukorda.

Neudorfi selgitusel oleks ainus võimalus siiski eelmine üürnik üles otsida. "Ühe aadressiga saame hetkel siduda siiski vaid ühe kliendilepingu. Telial ei ole tegelikult võimalust selliseid asju lahendada ilma, et meil tekiksid juriidilised riskid," põhjendas Neudorf.

Lepingut saab Telias lõpetada üksnes esindusse kohapeale minnes või digiallkirjastatud avalduse alusel. Iseteeninduslehel või telefonitsi seda teha ei saa. Küll aga lubas Neudorf, et seda korda vaadatakse üle ning loodetavasti saab edaspidi lõpetada lepingut ka e-kirja või telefoni teel. Kui kliendi leping on konkreetse e-posti aadressiga seotud, saab sedasi lõpetada lepinguid ka juba nüüd.

Samas kinnitati Telia klienditoest, et on olnud juhtumeid, kus uuele kliendile on võimaldatud siiski ka samal aadressil uut lepingut ja teenust, kuid see on olnud pigem erand kui reegel.

Teenuslepingute põhimõte: üks aadress, üks leping

Mure ei ole üksnes telekomiteenuse spetsiifiline. Ka gaasi- või elektrilepingute eelduseks olevaid võrgulepinguid ei saa uuele elukohale sõlmida enne, kui eelmine elanik on need lõpetanud. Seega võib rõõm uuest kodust üürikeseks jääda, kui eelmine elanik on lõpetanud küll teenuslepingud, ent võrgulepingud lõpetamata jätnud - uut lepingut enne sõlmida ei saa, kui vana samale aadressile sõlmitud leping lõpetatud on. Nõnda ei saa ka teenuslepingut enne sõlmida.

Juriidilisi nüansse toovad ka kodukindlustuse lepingud, mis peavad samuti koduomaniku vahetudes kellavärgina üle minema. Lubatud ei ole ei mõnepäevane vahe lepingutes ega ka kattumine, sest esimesel juhul ei kata kindlustusjuhtumi korral tekkinud kahju keegi ning teisel juhul tekib juriidiline küsimus, kumma elaniku kindlustusselts kahju korvama peaks - mõistagi ei soovi seda teha kumbki. Seega kuudepikkuste vaidluste vältimiseks on kõige otstarbekam eelmise elanikuga tegevused kooskõlastada. Pahatahtlikkuse või hooletuse vastu jääb aga ka kõige korralikum uus elanik jõuetuks.