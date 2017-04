Nimetamiskomitee tahab nõukogude liikmete tasusid tõsta

"Me teeme ettepaneku korrigeerida nõukogu liikme ja esimehe tasusid üles võrreldes varasemaga," ütles Raasuke ERR-ile pärast nimetamiskomitee koosolekut.

"Rusikareegel, millest lähtuda on see, et nõukogu esimehe kompensatsioon on 20 protsenti tegevjuhi baaskompensatsioonist ja nõukogu lihtliikmel kümme protsenti," rääkis Raasuke.

Samuti ütles Raasuke, et uued nõukogud tulevad ilmselt väiksemad kui varasemad, aga nendes peab olema rohkem oskusteadmist.

Neid äriühinguid, mida komitees on käsitletud, on kokku peaaegu 30. "Me oleme puudutanud tänaseks natukene rohkem kui pooli neist ja päris mitme osas on ka ettepanek valmis ja ka vastavale valitsevale ministrile ära saadetud. Nimetamiskomitee ettepanekute põhjal ühtegi määramisotsust veel tehtud ei ole," sõnas Raasuke.

Raasukese sõnul eraldi ühtegi käsitletud nõukogu välja tuua ei saa, sest tegemist on diskreetse informatsiooniga.

See on nii kaua diskreetne kuni vastav valitsev minister teeb või tee nende osas otsuse.

Nimetamiskomitee ülesandeks on teha ettepanekud äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, nõukogu liikmete arvu ja makstava tasu kohta.

Komiteesse kuuluvad erasektorist neli üldtunnustatud ettevõtlus- ja juhtimiseksperti Erkki Raasuke, Gunnar Okk, Sven Pertens ning David James O’Brock-Kaljuvee. Avaliku sektori esindajatena kuuluvad komisjoni rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ning roteeruva liikmena äriühingu osalust valitseva ministeeriumi kantsler.