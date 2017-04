Toidukaupade tellimine kulleriga on aastaga enam kui kahekordistunud

Toidu- ja esmatarbekaupade e-poest kulleriga koju tellimine on aastaga enam kui kahekordistunud. Praegu saavad kaupa ukselävele tellida ainult Harjumaa elanikud, ent kauplused kinnitavad, et teenus laieneb ka teistesse linnadesse.

Virtuaalkauplused on olemas Maximal, Selveril, Coopil ja Prismal. Neist viimane kullerteenust veel ei osuta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omniva jaoks on toidukaupade kojuviimine kõige kiiremini kasvav kodumaine pakiteenus.

"Täna on meil päevas juba üle 400 tellimuse, eelmisel aastal umbes samal ajal oli neid 160-170. Keskmiselt on toidukotte ühe tellimuse kohta umbes neli ja kõige rohkem toidukotte ühe eraisiku tellimuse jaoks on olnud üle 40," selgitas Omniva pakiteenuste äriüksuse juht Marita Mägi.

Kullerteenus on alates 40-eurosest ostukorvist tasuta, mistõttu ületab ostukorvi suurus e-poes tavapoe oma mitmekordselt. Populaarseimad tooted on üldjuhul sarnased tavapoe omadega, kuid lisaks neile ostetakse palju mahutooteid nagu arbuusid, suured viieliitrised joogid, kuivained, kassiliivad, mähkmed ja tualettpaberipakid.

"Kesmiselt on toidukorv viis korda suurem kui tavapoe kliendil, sest siin ikkagi klient ei pea ise tassima kilekotte, vaid seda teeb kuller," rääkis Maxima e-kaubanduse juht Mihhail Solovjov.

Tema sõnul toimub Maxima toidukaupade vedu praegu Tallinnas ja umbes 90 protsendil Harjumaast. "Me kindlasti vaatame selles suunas, et ka teistes linnades oleks see teenus olemas, aga siin toimub kõik ainult koostöös Omnivaga," ütles Solovjov.

Coopi hinnagul käiakse toidupoes paarikümne aasta pärast kohal ainult kolmandiku ostude tegemiseks, ülejäänu ostetakse veebi kaudu.

Prisma plaanib lähiajal oma e-poele kullerteenuse lisada ning ka Rimi töötab e-poe suunas, ent ei kiirusta.

"Tegemist ei ole kasumliku ettevõtmisega. Tegelikult on ka ju öeldud, et see on umbes üks protsent kogu toidu- ja jaekaubandusest, mis on ühe suure keti jaoks võib-olla ühe väiksema supermarketi kasum. Me näeme, et täna klient eelistab ikkagi suuremas osas teha oma oste ikkagi poes," ütles Rimi pressiesindaja Katrin Bats.