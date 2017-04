Wendre kavatseb tehase laiendamisega kaotada öise vahetuse

Oma rohkem kui 650 töötajaga on Wendre Pärnu haigla kõrval üks linna suuremaid tööandjaid. Ehitajate tee äärses tootmishoones on töötajaid 500 ringis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmes vahetuses töötamine ei sobi aga igaühele.

"Tegelikult oleme täna küll sellega hakkama saanud, me oleme endale leidnud inimesed, keda meil vaja on, aga me näeme, et see läheb aasta-aastalt järjest raskemaks. Inimeste elatustase läheb järjest paremaks, inimesed väärtustavad järjest rohkem ka muid asju kui raha. Perspektiivis kindlasti on sellist suurt hulka inimesi, keda me vajame, kolme vahetusse saada väga keeruline," selgitas Wendre tegevjuht Vahur Roosaar.

Peaaegu kogu Wendre padja- ja tekitoodang läheb ekspordiks. Et tootmiseks Ehitajate tee äärses tsehhis rohkem ruumi jääks, kolis firma ka oma esinduskaupluse Rääma tänavale endise Pärnu linakombinaadi ajaloolisse hoonesse, mis selleks otstarbeks korda tehti.

Wendre omanik Peter Hunt ütles, et firma toodang kasvas eelmisel aastal oluliselt.

"Eks me peame pingutama alati, et olla turul, aga meil läheb hästi ja me kasvame igal aastal. Ma arvan, et eelmisel aastal oli kasv 20-25 protsenti. Me oleme rahul, aga meil on tootmispinda juurde vaja. Meil on vaja ka tublisid inimesi, et kasv sellises tempos jätkuks. Meil on Eestis umbes tuhat inimest ja kindlasti tuleb inimesi juurde. Meil on siin vooditootmine ja me alustame Tallinnas paari kuu pärast tõenäoliselt ka sohvatootmist," rääkis Hunt.