President Donald Trump "nõustus praegu mitte tühistama NAFTA-t ja liidrid leppisid kokku kiires tegutsemises, et võimaldada uusi läbirääkimisi NAFTA kokkuleppe üle," märkis Valge Maja avalduses.

Valge Maja teatele eelnesid USA meedias levinud uudised, mille kohaselt oli Trump kaalunud võimalust teatada ametlikult, et Ühendriigid taanduvad NAFTA leppest.

Kaks Valge Maja ametnikku ütles uudisteveebile Politico, et vastav määrus oli viimasel ülevaatamisel ning see tulnuks avalikustamisele nädala-paari jooksul. New York Times tsiteeris administratsiooni kõrget ametnikku, kelle sõnul oleks Trump sellisele määrusele allkirja andnud.

Kuid kolmapäeva hilisõhtul ütles kaubandusminister Wilbur Ross, et taolised teated on "kuulujutud".

"Täna liikus ringi kuulujutt, et välja antakse presidendi määrus, lihtsalt kuulujutt," ütles Ross ja lisas, et ta eelistab kommenteerida tegelikke otsuseid või neid, mis on töös, mitte aga kõlakaid.

Trump peab 1994. aasta 1. jaanuaril loodud NAFTA-t "katastroofiks" ning on lubanud kas leppe tingimusi läbirääkimistega põhjalikult uuendada või leppest sootuks taanduda.

Riigipea süüdistab NAFTA-t miljonite USA tööstussektori töökohtade kaotamises valdavalt Mehhikole.