Tuuleettevõtjad ajavad taga salastatud dokumenti

"Tegemist on põhimõttelise küsimusega, kas riik võib salastada oma tegevuse motiive, mis puudutab riigivara kui olulise väärtusega avaliku ressursi üleandmise asjaolusid," ütles tuuleettevõtte AS-i Raisner esindaja, vandeadvokaat Piret Blankin Postimehele, miks nad on vaidlustanud kohtu otsuse salastada valitsuse korralduse seletuskirja lisa nr 4.

Tema sõnul peaks nii riigi otsuse vastu kohtusse läinud tuuleettevõtjatel kui ka avalikkusel olema õigus teada, millistel tingimustel ja kaalutlustel andis valitsus riigivara ära ning just seda peakski põhjendama vaidlusalune dokument, mille puhul on tegemist projekti tasuvusanalüüsiga.

Lisaks AS-ile Raisner on lisa nr 4 salastamise vaidlustanud veel ka Hans Teiv ja Eesti Elekter, sest nende hinnangul ei ole kohus ise hinnanud, kas vastav dokument tegelikult ka sisaldab Eesti Energia ärisaladust ja iseäranis veel olukorras, kus nii valitsuse kui ka Eesti Energia juristid on juba ise valikuliselt selle sisu avalikustanud.

AS-i Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg on veendunud, et müstiline lisa 4 sisaldab Pärnumaale Vändra valda rajatava Tootsi tuulikupargi äriplaani ning põhjuseid, miks Eesti Energia ei soovi seletuskirja lisa avalikustamist, võib tema hinnangul olla mitu, millest valdavaim on see, et see võib olla õhku täis puhutud.