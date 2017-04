Trumpi maksukava näeb ette ettevõtete tulumaksu olulise langetamise

Praegu on USA-s eraisikute tulumaksul seitse astet, neist väikseim 10 ja suurim 39,6 protsenti. Trumpi kava järgi jääks alles kolm astet: 10, 25 ja 35 protsenti. Samas ei ole selge, millised saavad olema sissetulekupiirid erinevate astmete vahel.

Valge Maja majandusnõunik Gary Cohn märkis, et praegu käivad sel teemal terve hulk grupiarutelusid.

"Meil on olemas piirjooned, meil on üldine arusaam, kus need saavad olema," ütles ta.

Trump lubab kavaga poole võrra suurendada maksuvaba tulu ning pakkuda maksusoodustusi lastega peredele või inimestele, kes peavad lähedasi hooldama.

Samal ajal kaotataks kavaga maksud, mis on kahjulikud eelkõige jõukatele maksumaksjatele, nagu näiteks kinnisvaramaks ja alternatiivne minimaalne tulumaks.

Trump lubas ulatuslikku maksureformi juba presidendikampaania ajal, kuid analüütikute hinnangul ei ole avaldatud kava piisavalt detailne.

Samuti on oluliste maksumuudatuste jaoks vaja kongressi heakskiitu ning on tõenäoline, et Trumpi kava muudetakse. Seda enam, et selles pole mainitud piirimaksu kehtestamist, mida toetavad kongressi vabariiklased.

Nende hinnangul kataks 20-protsendiline maks imporditavale kaubale eelarvepuudujäägi, mis tekiks teiste maksude alandamisega.

USA rahandusministri Steve Mnuchini sõnul katab selle vahe majanduskasv, erinevate maksusoodustuste vähendamine ja seaduselünkade eemaldamine.

Vaatamata sellele, et Trumpi kavas piirimaksust ei räägita, võib tulevikus oluliselt muutuda USA kaubavahetus Mehhiko ja Kanadaga.

Hiljutises telefonikõnes otsustasid Trump, Mehhiko president Enrique Pena Nieto ja Kanada peaminister Justin Trudeau lähiajal alustada läbirääkimisi Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe muutmise üle.