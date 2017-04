Kommersant: Trump ja Putin võivad kohtuda juba mai lõpus

Väljaandele on seda informatsiooni kinnitanud allikad nii USA kui ka Venemaa "riiklikest struktuuridest".

See tähendab seda, et Trump ja Putin võivad kohtuda juba enne juulis Hamburgis toimuvat G20 tippkohtumist, mida seni peeti nende võimalikuks esmakohtumiseks.

Ajalehe informatsiooni kohaselt tehakse mõlema riigi ametnike poolt praegu ettevalmistusi ning kohtumine peaks toimuma mõnes Euroopa riigis.

Trumpi ajakava puhul on teada, et 25.-27. maini viibib ta Brüsselis NATO tippkohtumisel ja Itaalias Taorminas G7 tippkohtumisel. Pärast seda olevat aga võimalik, et USA riigipea läheb edasi kolmandasse Euroopa riiki, kuhu lendab omakorda ka Putin.

Sellest, niisugust võimalust kaalutakse, kirjutas Kommersant juba 20. veebruaril. Pärast seda, kui 12. aprillil külastas Moskvat USA välisminister Rex Tillerson, olevat hakatud aga plaaniga juba detailsemalt tegelema.

Kommersant kirjutab, et kahe riigipea esimene kohtumine peaks näitama, kas on endiselt võimalus riikidevahelisi suhteid normaliseerida. Ajaleht märgib, et suhted jõudsid madalseisu president Barack Obama ajal ning jätkasid halvenemist ka Trumpi ametiaja esimestel kuudel seoses pingetega Süürias, Põhja-koreas ja Afganistanis.

Hoolimata mitmetes küsimustes veelgi jõulisemate seisukohtade võtmisele uue administratsiooni poolt, loodetakse Moskvas, et isiklik kohtumine Putini ja Trumpi suudab murda negatiivset tendentsi.

Meedias on varem räägitud ka võimalusest, et Trumpi ja Putini kohtumine võiks toimuda Soomes.