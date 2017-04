Via Baltica suurimad teetööd käivad Leedus

Kui kiirraudtee Rail Baltic valmis saab, peaksid kaubavood maanteelt raudteele liikuma, kuid seni liiguvad kaubaveokid mööda Via Balticat ja kõigist Balti riikidest suurimas mahus rekonstrueerimistööd käivad Leedus, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kiirraudtee Rail Baltic valmib plaanide kohaselt 2026. aastal ja siis kolivad tõenäoliselt raudteele ka praegu veokitega mööda maanteed veetavad kaubad.

Eesti osa Via Balticast on Tallinna-Pärnu-Ikla maantee.

Pärnumaa omavalitsuste liidu juht Lauri Luur ütles, et neljarealist maanteed on väga vaja ja lähi-aastatel oleks mõistlik see välja ehitada Pärnu suunas Valga-Uulu ristmikuni.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson möönis, et 2+2 maantee Pärnust Valga-Uulu ristmikuni on vajalik, kuid praegu selleks eelarves raha ei ole.

"Ma püüan leida vahendeid, et sellega edasi minna. See projekt on vajalik, seal on tugev liiklusvoog. Samas tuleb silmas pidada, et see langeb kokku looduskaitseliste nõuetega," ütles Simson.

Maanteelõigu järgnevatel aastatel neljarealiseks ehitamise ettepaneku on minister Simson teinud ka valitsusele, kas see leiab toetust, selgub lähinädalatel.

Pärnust Tallinna suunas maanteel juba tööd käivad, kuid ehitatakse 2+1 maanteed ning ka Nurme sild ehitatakse 2+1 laiuses.

"Kui Rail Balticut ei tuleks, siis vajaks Via Baltica kogupikkuses 2+2 ehitamist, mis hindades tähendab, et üks kilomeeter maksab neli miljonit eurot. Me võime kõik arvutada, et Rail Balticu omaosalus tuleb odavam kui Via Baltica trass nelja realiseks ehitada," ütles Simson.

Leedu transpordiministeeriumi teedehalduse juht Egidijus Skrodenis ütles, et neil on juba suured teetööd Via Baltical käimas. Ehitatakse lõigul pealinnast Kaunasest Marijampolėni ja tööd lõpetatakse järgmisel aastal.

"2018. aastal on meil neljarealine mitmetasandiliste teesõlmedega maantee ning sealne lubatud sõidukiirus 130 km/h. See on 52. kilomeetri ulatuses, Kaunasest Marijampoléni. 2019. aastal alustatakse töid 50-kilomeetrisel teelõigul Marijampolést Poola piirini. Tööd lõpetatakse 2021. aastal," ütles Skrodenis.

Tema sõnul loodetakse leida ka raha, et rekonstrueerida maanteelõik Panevėžysest Läti piirini.

Läti transpordiamet teatas, et nemad tegid töid Via Baltical möödunud aastal 12 miljoni euro eest ja sel aastal on plaanis korda teha maantelõik Läti ja Eesti piiril.