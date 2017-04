Talvik ei mõista valimisliidu süüdistusi ülevõtmisest

"Mulle on see olukord arusamaatu, ma ise küll kuskil mingit tüli ei näe. Võimalik, et Vaba Tallinna Kodanikku on ärritanud kellegi vabaerakondlase ütlemised, aga meie positsioon on see, te me ei taha kedagi kaaperdada ja ma võitleme selle eest, et ideoloogiliselt valimisliitudel hästi läheks. Kui nad meie liikmeid ei taha või tahavad, siis on see nende enda otsustada," kommenteeris Talvik ERR-i uudisteportaalile.

Ka Vabaerakonna eelmine juht Andres Herkel on süüdistustest hämmingus. "Need jutud mingisugusest ülevõtmisest ei ole väga edasiviivad. Sellist kavatsust ei ole kindlasti olnud," sõnas Herkel.

Herkel märkis aga, et on valmis tegema vabadele kodanikele ja valimisliitudes kandideerivatele inimestele kohalike valimitse eel tänaval kampaaniat. "Kas ma teen seda Tallinnas või kuskil mujal Eestis, seda ma ei oska praegu öelda, aga Tallinna olukord kindlasti on selles mõttes eriline, et ma näen seal juba pikemat aega seda, et Keskerakonna võimumonopol murda, peaksid ka erakonnad tegema koostööd kuni ühise valimisliiduni välja," lisas ta.

Nii Herkel kui ka Talvik kinnitasid, et nemad ja ka teised Vabaerakonna riigikogu saadikud kohalike omavalitsuste valimistel ei kandideeri.

Avatud valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (VTK) hoiatas hiljuti oma Facebooki lehel kõiki sõltumatuid valimisliite erakondade üha suurema surve eest valimisliitude ülevõtmiseks ja parteistamiseks.

"Pole saladus, et pärast viimatisi riigikogu valimisi on lausa kolm erakonda kaotanud suure osa usutavusest enda tuumikvalija jaoks. See selgitab erakondade tuntavat ärevust valimisliitude suhtes ning üha suuremat survet vähegi sisukamate sõltumatute valimisliitude parteistamiseks," seisis valimisliidu sissekandes.

"Pärast seda, kui erakonnad said teada, et valimisliit VTK tegeleb põhjaliku ja euroopaliku, 21. sajandile kohase linnavalitsemise programmi koostamisega, on saadetud üha uusi signaale, et VTK-d kui avatud valimisliitu üritatakse "kontrolli alla" saada. Seejuures on agressiivsemad just need erakonnad, kelle usutavuse probleem valija jaoks on suurim," kirjutas valimisliit.

Vaba Tallinna Kodanik märkis, et viimati ründas VTK-d Vabaerakonna endine esimees Andres Herkel, kes esines Kuku raadios süüdistusega, et VTK ei soodusta piisavalt Vabaerakonna liikmete kandideerimist Tallinnas. "Enamgi, Herkel viskas ridade vahel õhku ähvarduse, soovitades erakonna uuel esimehel "selle teemaga tõsiselt tegeleda" .

"Eriti irooniline on, et viimane rünnak valimisliidu sõltumatusele tuli Vabaerakonnast, mille endine ja praegune esimees oleksid riigikogu liikmetena kohalikel valimistel peibutuspardi staatuses – ainuüksi see tõik välistab nende mõlema osalemise valimisliidus Vaba Tallinna Kodanik. Kumbki partei funktsionäär ei puutu VTK valimisliitu teisiti, kui potentsiaalse valijana," seisis avalduses.