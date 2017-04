Trump kinnitas McCainile ja Grahamile, et astub Venemaale vastu

Tegemist oli vabariiklastest senaatorite John McCaini ja Lindsey Grahamiga, kes on varem korduvalt Trumpi kritiseerinud, eriti Venemaad ja NATO-t puudutavates küsimustes, vahendas Politico.

Graham ütles teisipäeva hommikul antud intervjuus, et Trump kuulas senaatorite arvamusi, "küsis häid küsimusi" ning rääkis pikalt relvajõudude tugevdamisest ja Põhja-Koreaga seotud probleemidest.

Trump olevat teinud selgeks, et ta jagab kahe senaatori muret Venemaa ja president Vladimir Putini kasvava mõjuvõimu pärast.

"Ta tahab omada võimalikult palju liitlasi, kuid ma arvan, et ta mõistab, et Venemaa on keegi, kes pole viimasel ajal selles vallas just eriti abiks olnud," märkis Graham.

Graham lisas, et talle meeldib, millises suunas on administratsioon liikumas riiklikku julgeolekut puudutaval rindel.

Senaator andis omakorda riigipeale nõu ka seoses laupäevaga, mil täitub 100 päeva Trumpi ametisse astumisest. USA poliitikas on tegu olulise verstapostiga ning administratsioon on jätnud mulje, et üritab enne seda veel mitmete algatustega välja tulla.

"Ma ütlesin presidendile, et teda hakatakse hindama lõplike tulemuste alusel, mitte selle järgi, mida ta tegi 100 päevaga. Selle järgi, mis on lõplik produkt," rõhutas ta.