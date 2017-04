Haradinaj võeti jaanuari alguses Prantsusmaal kinni Serbia antud rahvusvahelise vahistamisorderi alusel. Belgrad peab meest sõjakurjategijaks, vahendas Reuters.

12. jaanuaril otsustas Prantsuse esimese astme kohus Haradinaj kautsjoni vastu vabastada, Serbia kaebas otsuse aga edasi.

Apellatsioonikohtu poolt neljapäeval tehtud otsus tähendab seda, et Haradinaj vabastati koheselt. Serbia valitsus aga kogunes otsuse tõttu erakorralisele koosolekule. Belgrad on lubanud "vastusamme", kui Pariis Haradinaj välja andmisest loobub.

Kosovo president Hashim Thaci teatas omakorda, et kohtuotsus on hea uudis nii Haradinaj perekonnale kui ka kogu Kosovole. "See tõestas taas kord, et Serbia eriteenistuste laim Kosovo Vabastusarmee aadressil on põhjendamatu ning et seda ei võeta demokraatlikus maailmas arvesse," märkis president teates.

Haradinaj, kelle üle on kaks korda kohut peetud ja kes on alati õigeks mõistetud, on Kosovo iseseisvuse eest võidelnud endine paramilitaarsete vägede juht.

Haradinaj oli aastatel 1998-1999 Kosovo Vabastusarmee (KLA) komandör. Ta sai 2004. aastal peaministriks, kuid astus kolm kuud hiljem tagasi, et astuda rahvusvahelise tribunali ette süüdistatuna 37 sõjakuriteos. Ta mõisteti 2008. aastal õigeks ning uuesti 2012. aastal, kui tema üle taas kohut mõisteti.

Serbia tahab uut kohtuprotsessi ja andis välja rahvusvahelise vahistamisorderi, mis viis Haradinaj lühiajalisele kinnipidamisele Sloveenias 2015. aasta juunis.

Serbia väidab, et Haradinaj üksus, nn Mustad Kotkad, piinas ja tappis kümneid serblastest tsiviilisikuid, kelle surnukehad leiti Radonjici järve lähedalt Decani piirkonnas.