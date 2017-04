Uuring: Le Pen on alustanud teise vooru kampaaniat Macronist paremini

Neljapäeval avaldatud arvamusküsitluste kohaselt on Rahvusrinde endine juht Marine Le Pen alustanud presidendivalimiste teise vooru kampaania oma tsentristist konkurendist Emmanuel Macronist paremini.

Telekanali BFM TV ja uuringufirma Elabe poolt läbi viidud küsitluse kohaselt leidis 50 protsenti vastanutest, et Le Pen on teise vooru kampaaniat hästi alustanud. Macroni puhul arvas nii vaid 43 protsenti vastanutest, vahendasid Politico, Le Monde, Reuters ja The Local.

Esimesele voorule järgnenud nädal on olnud Macronile raske ning teda on palju kritiseeritud. Esiteks heideti talle ette seda, et ta tähistas oma esimese vooru esikohta väikses ringis Pariisi luksuslikus restoranis La Rotonde, mis võimaldas oma toetajate keskel olnud Le Penil teda süüdistada selles, et endine pankur seisab tavainimestest kaugel.

Kolmapäeval aga pidi Macron külastama oma kodulinnas Amiens'is Whirlpooli tehast, mida ähvardab sulgemine ehk üleviimine Poola, kuid Le Pen saabus sinna ootamatult enne Macroni ning küttis sealsed pahameelsed töölised endise majandusministri vastu üles.

Samal ajal kohtus Macron linnas alles kontoriruumides ametiühingu esindajatega ning kui ta tehasesse jõudis, võeti ta tööliste poolt esialgu küllaltki agressiivselt vastu. Le Penil ja tema aktivistidel oli aga õnnestunud varem teha sõbralike töölistega selfie'sid, peamiselt seetõttu, et ta oli lubanud, et tehast tema võidu korral ei suleta.

Prantsuse meedias on samas väidetud, et kaasas oli ka suur hulk Le Peni aktiviste ning seega on mõne selfie autentsus ka küsitav. Samuti oli Le Pen väitnud, justkui ei kavatsekski Macron tulla töölistega kohtuma.

Macronil oli seega väga raske hiljem töölisi maha rahustada ning neile samal ajal selgitada, et temal pole kavas katteta lubadusi anda. Küll aga rõhutas ta, et kui Le Pen peaks Prantsusmaa riigijuhiks saama, suletakse nii see tehas kui ka paljud teised tehased kohe kindlasti.

Lõpuks veetis Macron miitingule kogunenud töölistega poolteist tundi ning ajapikku pingeline olukord rahunes. Oli karjumist ja näpuga näitamist, kuid tundus, et Macronil õnnestus töölised maha rahustada ilma, et ta oleks lubanud tehast alles jätta. Mõned tänasid teda visiidi eest, mõned surusid tal kätt.

Seega leiavad mõned väljaanded, et Macronil õnnestus raskest olukorrast väärikalt välja tulla, eriti veel arvestades seda, et kogu kohtumist töölistega näidati otseülekandes tema enda Facebooki lehel.

Näiteks ajaleht L'Express leidis, et Macroni teise vooru kampaania just selle intsidendiga reaalselt algaski.

"Võimalik, et Le Peni trikk kukkus strateegiliselt läbi, sest see justkui tekitas Macronile kui poliitikule "paksu naha", mida tal varem ei olnud," arvas omakorda poliitilise imagoloogia spetsialist Christian Delporte Versailles' ülikoolist.

Tehase parklas toimunud pinge võttis Macron kaasa ka sama päeva õhtul toimunud kampaaniaüritusele, kus ta pidas ühe oma seni raevukamatest kõnedest.

Näiteks rõhutas ta, et Le Pen on "pärija" poliitilises süsteemis, mille vastu ta ise väidab end võitlevat. Selle märkusega viitas ta sellele, et Rahvusrinde juhi koha sai Marine Le Pen oma isa ja erakonna asutaja Jean-Marie Le Peni käest.

"Ise ta sündis lossis ja nüüd üritab ta õpetussõnu jagada. Ta üritab jätta muljet, et ta on rahvaga, kuid tegelikkuses on ta vaid pärija," lausus Macron oma toetajatele.

Elle se prétend du peuple mais elle est une héritière. #MacronArras pic.twitter.com/7RRhBGUtdH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2017

Kuigi varem võis tunduda, et ajalehtede ja toetajatest kolleegide kriitikat ei pannud Macron ehk piisavalt tähele, siis konkurendi poolt mängitud kaval riugas on teda elavdanud. Macron peaks nüüd olema täiesti teadlik, et teda ootab teises voorus ees väga tasavägine heitlus.

Samas näitavad arvamusküsitlused endiselt, et Macron peaks Le Peni teises voorus ülekaalukalt võitma, ning eelpool mainitud uuring puudutas eelkõige hinnangut teise vooru kampaaniale kui sellisele.