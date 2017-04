Le Peni võltstöökohad läksid europarlamendile maksma viis miljonit eurot

Euroopa Parlament usub, et Prantsusmaa presidendikandidaadi Marine Le Peni Rahvusrindega seotud võltstöökohtade skandaal on läinud maksma ligi viis miljonit eurot, ütles uurimisega seotud allikas neljapäeval.

Allikas ütles AFP-le, et kulud skandaalile, mille hulgas on assistentidele ja ihukaitsjale palga maksmine, on tõusnud 4 978 122 euroni pärast seda, kui toimunuga seoses avastati täiendavat informatsiooni, vahendas The Local.

Varem hinnati skandaaliga seotud kuludeks 1,9 miljonit eurot.

Aprilli alguses palusid Prantsuse prokurörid Euroopa Parlamendil tühistada Le Peni puutumatus seoses väidetavaid võltstöökohti puudutava uurimisega.

Märtsis rakendas Le Pen oma europarlamendi saadiku puutumatust ja keeldus osalemast uurijate korraldatud ülekuulamisel.

Euroopa Parlament usub, et Rahvusrinne kasutas Parlamendi assistentide palkamiseks eraldatud raha selleks, et maksta Le Peni isiklikule assistendile Catherine Griset'le ja ihukaitsjale Thierry Legier'le parteitöö eest Prantsusmaal.

Uurimist juhtivad Prantsuse uurijad otsisid märtsis läbi Rahvusrinde peakorteri Pariisi lähistel, et leida tõendeid, kas partei kasutas Euroopa vahendeid selleks, et maksta 20 assistendile, keda esitleti Parlamendi nõunikena, kuid kes tegelikult töötasid mujal partei heaks.

Uurijad kuulasid Griset' üle ja esitasid talle süüdistuse varjamises. Euroopa Parlament teatas, et Griset oli üks neist töötajatest, kellele maksti Prantsusmaal töötamise eest Euroopa fondidest.

Le Peni ihukaitsja kuulati samuti üle, kuid talle süüdistust ei esitatud.

Le Pen kehitas õlgu nõudmise peale, et ta puutumatus tuleks tühistada, öeldes, et see on normaalne. "See on täiesti normaalne protseduur, see ei üllata mind," ütles Le Pen Franceinfo raadiole.

Le Penilt võeti puutumatus ka 2015. aastal seoses sellega, et ta jagas Twitteris fotosid ISIS-e kuritöödest. Siis alustati tema suhtes uurimine seoses vägivaldsete fotode levitamisega.