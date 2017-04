IRLi esimeheks pürgijaid peale Iva ja Seedri ei ole

Värk ütles, et aseesimeheks ja juhatuse liikmeks kandideerijatekohta praegu infot anda ei ole võimalik. "Avaldused vaadatakse üle ja siis eestseisus kinnitab need," ütles ta.

Helir-Valdor Seedril on 98 toetusallkirja, Kaia Ival 85. Mai keskel toimuval suurkogul ei loe aga toetusallkirjad, vaid kohale tulnud partei liikmete hääled.

Mart Nutt ütles neljapäeval ERR-i raadiouudistele, et toetab mõlemat kandidaati ja lõpliku otsuse teeb ta hääletusel.

Soovi aseesimeheks kandideerida on väljendanud Viktoria Ladõnskaja ja Andres Metsoja.

Praegune esimees Margus Tsahkna uuesti esimeheks ei kandideeri, aga on lubanud fraktsioonis edasi tööd teha.

Saarts: IRLi jaoks tähendaks kehv valimistulemus peaaegu surmaotsust

Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloog Tõnis Saarts ütles "Aktuaalsele kaamerale", et plusse ja miinuseid on nii Ival kui Seedril.

Seedri pluss on tema hinnangul see, et ta on traditsioonilisi IRLi väärtusi kandev kandidaat ja on isegi rahvuskonservatiivsem kui varasemad esimehed.

"See võib mingil määral IRLi traditsioonilistele valijatele isegi imponeerida. Tema miinuseks on muidugi see, et tema valimisega ei teki ühiskonnas mingisugust uudset ahaa-efekti. Ta on niivõrd traditsiooniline, ootuspärane, et IRLil on raske saada uusi valijaid," nentis Saarts.

Iva puhul võib politoloogi arvates aga väike ahaa-efekt tekkida küll.

"Iva pole IRLi niiditõmbajate soosik. See tähendab, et enesekehtestamine parteis võib tal üksjagu aega võtta."

"Kuna tegemist on naiskandidaadiga, IRL on olnud ülimalt meestekeskne erakond ja nüüd, kui on naisesimees, üsna aktiivne, toimekas, hea esineja, siis see võib tegelikult isegi teistest valijasegmentidest hääli juurde tuua," lausus ta.

Saarts arvab, et Ivaga riskitakse selles mõttes, et traditsiooniliste konservatiivsete vaadetega IRLi toetajatele ei pruugi naisjuht põhimõtteliselt imponeerida ja osa traditsioonilisi valijaid võib kaduda. Lisaks leiab Saarts, et Iva pole IRLi niiditõmbajate soosik. See tähendab tema hinnangul, et enesekehtestamine parteis võib Ival üksjagu aega võtta.

IRL vajab Saartsi sõnul esimeest, kes suudab erakonna eri leerid kokku siduda ja tagada kodurahu. Tõsine väljakutse on aga edukas esinemine kohalikel valimistel.

"Kui nüüd juhtub tõesti see, et Tallinnas ja võib-olla isegi Tartus nad saavad üsna viletsa tulemuse või isegi jäävad volikogu ukse taha, siis arvan, et sellele erakonnale on see peaaegu et surmaotsus," tõdes Saarts.

Lisaks toonitas ta, et vältida tuleb erakonna organisatsiooni lagunemist ja väljavaadet, et kohalikud prominentsed poliitikud eelistavad partei nimekirjale valimisliite. Kui IRLi poliitikud osalevad kohalikel valimistel valimisliitudes, kahaneb IRLi toetusprotsent.

IRLi uus esimees valitakse 13. mail toimuval üldkogul.