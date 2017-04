Seni on lätlastel olnud suurem huvi leida tööd Eesti ettevõtteis ja mõni neist toob töötajad isegi Lätist bussiga kohale. Nüüd kiikavad ka Läti firmad järjest enam Eesti poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liivimaa töömessil pole lätlaste esindatus nii tööandjate kui ka -otsijate poolelt varem nii suur olnud kui tänavu. Pakkumisedki on paremaks läinud. Suure rahvusvahelise firma Accenture Läti esindus otsib kahe riigi piirialalt IT-spetsialiste, kellele pakutakse kodus töötamise võimalust ja head palka.

"Infotehnoloogiaettevõtteil on keeruline leida häid töötajaid. Firmad asuvad peamiselt suuremais linnades, kuid nüüd on need hakanud mõtlema ka regionaalsemalt. Accenture Latvija idee on pakkuda kaugtööd. Pilootprojektiks on nad valinud Valka-Valga piirkonna," selgitas Valka linnaduuma investeeringuspetsialist Maris Ozols.

Piirist poolesaja kilomeetri kaugusel asuvas Valmiera klaaskiutehases veel eestlasi ei tööta, kuid peagi see muutub.

"Eestlaste huvi on suur. Praegu veel meil ühtki eestlast ei tööta, kuid eesmärk on leida 10-15 inimest, kellele võiks pakkuda sama tööaega ja muuta töölesõitmise kulud odavamaks," kinnitas Valmiera klaaskiutehase personalitöötaja Santa Beneža.

Mööblitootja Antsla Inno esindajad kinnitasid, et lätlasi leitakse ametisse peamiselt oma kogemuse põhjal - et selles firmas juba üle piiri tööl käiakse, tulevad teisedki.

"Tööpuudus on Valgamaal ja üle piiri Põhja-Lätis enam-vähem võrdne - ligi üheksa protsenti. Üle piiri kiikamine muudab valikuvõimalused suuremaks ja on tekitamas ka omavahelist palga- ja töötingimuste konkurentsi," ütles AS Antsla Inno puidutsehhi töödejuhataja Arvo Saad.

"Eks inimesed vaata kõiki võimalusi, mis on, olenemata sellest, kas need on Eestis või Lätis. Oleneb ikka sellest, milline on töökoht, milline töötasu suurus ja kuidas töö talle sobib," selgitas töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas.

Lätis on 1. aprillist töötu abiraha saamise võimalused karmimad ja üha olulisemaks muutub igaühe enda tasutud maksuraha. Nii loodetakse vähendada varimajandust ja innustada kiiremini tööd leidma.

Trend on aga mõlemal pool piiri sama - kõige enam vajatakse oskustöölisi.