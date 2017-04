Ministeerium ei poolda vaktsineerimise sunnimeetmeid

Kuigi laste vaktsineerimisest keeldunute arv ei ole väga suur - eelmisel aastal jäi see vahemikku 3-3,9 protsenti vaktsineerimiste üldarvust - siis terviseametnikele teeb muret kaitseta jäävate laste arvu püsiv juurdekasv, vahendasid ERRi raadiouudised.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul oleks haigekassal olemas hoovad näiteks perearstide mõjutamiseks, et need oma patsientide vaktsineerimisel hoolsamini silma peal hoiaksid.

"Põhimõtteliselt perearstid saavad lisatasu erinevate protseduuride või algatuste eest, mida nad kvaliteedi tagamiseks peaksid tegema. See on niinimetatud kvaliteedirahastus, mida perearstidele makstakse, kus jälgime näiteks seda, kui hästi on neil jälgitud kroonilised patsiendid ja nii edasi, nii et vaktsineerimise teema lisamine sinna on kindlasti asjakohane küsimus, mida arutada," lausus ta.

"Oleme vaadanud teiste riikide kogemusi ja üldiselt igasugused sunnimeetmed võivad avaldada hoopis vastupidist reaktsiooni."

Nii-öelda sunnimeetmete rakendamist, näiteks vaktsineerimata lapse lasteaiakohast ilmajätmist või vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist Ossinovski ei toeta.

"Oleme vaadanud teiste riikide kogemusi ja üldiselt igasugused sunnimeetmed võivad avaldada hoopis vastupidist reaktsiooni. Kuna tegemist on tundliku küsimusega nagu laste tervisemured /.../, siis siin jõuga riigi poolt sanktsioneerida õige ei ole. See kindlasti tulemust ei anna, aga teavituse osas peame kindlasti jätkuvalt pingutama," nentis minister.

Ühiskonnauuringute keskus Praxis viis hiljuti läbi uuringu, millest selgus, et näiteks leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsineerimise hõlmatuses on Eestis märgatavad piirkondlikud erinevused.

Praxise tervisepoliitika programmijuhi Ülla-Karin Nurme sõnul olid madalaimad näitajad Tallinnas, Harju- ja Valgamaal ning suurima languse on läbi teinud Valga-, Lääne- ja Järvamaa. Tema sõnul näitab regionaalne erinevus seda, kui tähtis on vaktsineerimisel tervishoiutöötaja tegevus ja suhtumine.

Sotsiaalministeeriumi teatel on nad seni teavitustöö suunanud just peamiselt tervishoiutöötajatele, sest uuringute järgi peavad patsiendid kõige usaldusväärsemaks vaktsineerimise info allikaks arsti.