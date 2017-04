Balti Elektrivõrkude sünkroniseerimise lepe allkirjastatakse juunis

"Juuni projektiks on sünkroniseerimine – täpsed kokkulepped saavad siis allkirjastatud," ütles Leedu peaminister Saulius Skvernelis neljapäeval parlamendi keskkonnakomiteele. Energeetikaminister täpsustas BNS-ile, et Balti energiaturgude sünkroneerimise plaani memoranduri allkirjastamine on planeeritud juunisse.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringutekeskus teatas oma esialgsetes uuringutulemustes, et parim viis elektrivõrkude sünkroniseerimiseks on Lääne-Euroopaga läbi Poola, mitte Skandinaaviaga läbi Soome.

Samas ei täpsustata dokumendis, kas sünkroniseerimine saab toimuma läbi ühe või kahe LitPol ühenduse. Poola ning Leedu nõustuvad, et piisab ühest kaablist, kuid Eesti ja Leedu hinnangul peaks olema ka teine LitPol kaabel.

Skvernelise sõnul ei ole teine kaabel vajalik ning Litgridi tegevjuhi Daivis Virbickase sõnul rajatakse teine kaabel siis, kui Balti riigid on Poolaga juba sünkroniseeritud.

Balti riikide eesmärk on sünkroniseerida oma elektrivõrk Mandri-Euroopaga ja desünkroniseerida see Venemaad ja Valgevenet hõlmavast BRELL-i süsteemist aastaks 2025. Leedu toetab sünkroniseerimist läbi Poola ja Eesti on pakkunud välja, et seda võiks teha läbi Soome.