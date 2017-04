Antsla elanikud pole rahul erihoolekandemajade rajamise plaaniga

Antslas elava Leelo Naabri perekond on alates suvest küsimuse ees, kuidas edasi - pere noorim poeg Jaan, kellel on sügav puue, lõpetab kevadel Järve kooli ning vajab kohta erihoolekandes. Võisikult koduvalda toodavate psüühiliste häiretega ja ööpäevaringset hooldust vajavate eakamate inimeste kõrval talle kohta pole ega nähta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei pane kindlasti koolipingist tõusnud noori ühte 30-, 40-, 50-aastastega ja kindlasti mitte ka vanuritega. Ma arvan, et iga vald ikkagi kõigepealt peaks lähtuma oma inimeste aitamisest ja siis vaatama, kas me oleme võimelised ka teistele abi pakkuma või mitte," ütles Naaber.

Teiseks on kohalike hinnangul 60 erihoolekannet vajavat inimest väikesesse kogukonda liiga palju.

"Me keegi pole selle vastu, me tunnistame, et neid kohti on Antslasse vaja, aga mitte sellisel moel nagu neid tahetakse Antslasse luua. 30 oleks ilma kärata, aga 60 on palju," kommenteeris kohalik elanik Veiko Haugas.

"Volikogu tegi arendajaga läbi rääkides ettepaneku, et võiks olla 30 kohta, aga arendaja, arvestades riiklikku rahastust klientide kohta, ei pea 30-kohalise hoone ehitamist majanduslikult kasulikuks," selgitas Antsla vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp.

Kolmapäeval toimunud seminaril tõstatus aga küsimusi veelgi: kas keskusesse on võimalik rajada päevakeskus, kus kohalikud saaksid teenuseid; mis saab riikliku rahastusperioodi lõpus; kuidas tagatakse see, et Antsla valla erivajadusega inimesed saavad loodavas keskuses endale kohad.

"Kui me räägime ööpäevasest hooldusest, siis kahtlemata on võimalik Antsla inimesed mingi perioodi jooksul siia tagasi tuua. Arvestades seda, et neid erinevaid asutusi on Eestis palju, on võimalik neid kohti ka vahetada," vastas Lõuna-Eesti Hoolekandekeskuse arendusjuht Georg Trašanov viimasele küsimusele.

Seminari lõpuks jäi pea 500 allkirja hooldekodude sellise tulemise vastu kogunud antslalaste suust kõlama küsimus, kas volikogu otsust on võimalik antud küsimuses muuta.

"Kõiki otsuseid on võimalik ümber pöörata," ütles Müürsepp, kuid kas seda ka tehakse, ta öelda ei osanud.

Arutelud erihoolekande majade üle Antslas jätkuvad.