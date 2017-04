Kohus otsustab Tarankovi tapja karistuse

Riigiprokurör Vahur Verte taotleb Vorobeile (36) seitsme aasta ja üheksa kuu pikkust vangistust. Vorobei kaitsja Aadu Luberg palus kohtul arvestada süüd kergendavate asjaoludega, sealhulgas sellega, et Vorobei pani kuriteo toime ähvarduse mõjul.

Oma viimases sõnas märkis Vorobei, et kahetseb kuritegu.

27. veebruaril alanud protsessil tunnistas Vorobei end tapmises süüdi.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi tulistas Vorobei Tarankovi (63) surnuks mullu 13. septembril Läänemaal Saunja külas tekkinud tülis.

Süüdistuse järgi läks Vorobei mullu 13. septembril Saunja lahe äärde Supeluse kinnistule, kus Tarankov kalastamas oli. Vorobei sõnul tekkis tüli sellest, et ta oli andnud Tarankovi teadmata garantii kütuseärile just sellega, et ta oli Tarankovi lähedase peretuttava poeg.

Kuna Vorobeile tundus, et tüli tõttu Tarankoviga on tema ja tema lähedaste elu ohus, siis tulistas ta kaasas olnud püstolist CZ seitse korda Tarankovi kehasse ja pähe, mistõttu too kohapeal suri.

Vorobei põgenes kuriteopaigast, kuid kui talle meenus, et unustas sinna oma mütsi, läks tagasi ja leidis mütsi üles, ühtlasi tõstis ta Tarankovi surnukeha tema maasturisse.

Kuriteopaigast minema sõites peitis Vorobei tapmiseks kasutatud püstoli Lääne-Nigula vallas Keedika külas maasse ning sõitis Tallinnasse, kus viskas ära oma verised riided.

Keskkriminaalpolitsei pidas Tarankovi lähedase peretuttava poja Vorobei tapmises kahtlustatuna kinni mullu 22. septembril Tallinnas ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal ta vahistati. Samal päeval näitas Vorobei politseile ette ka koha, kuhu ta püstoli oli peitnud.

Keskkriminaalpolitsei politseimajor Ago Leis ütles ERR.ee-le, et Vorobei tegutses üksi ning ettekavatsetult. Leisi sõnul ei ole uurimine tuvastanud kellegi teise seotust Tarankovi tapmisel.

Tarankovi peeti Eesti organiseeritud kuritegevuse ja selle katusorganisatsiooni ehk ühiskassa juhiks 1990. aastatest.

Karistusseadustik näeb tapmises süüdimõistmisel ette kuue- kuni 15-aastase vangistuse.