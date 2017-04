Haridusministeerium kaalub, kas õpilaste vähesuse tõttu on mõttekas ehitada Narva eestikeelse riigigümnaasiumi jaoks uus koolimaja või saab õpilased paigutada mujale.

Haridusministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle Küttise sõnul on ministeerium mures Narva eesti gümnaasiumi kahaneva õpilaste arvu pärast. Praegu kaalutaksegi kas 130 õpilasele uue koolihoone ehitamine on üldse mõttekas.

"Tuli kaks ettepananekut - üks on see, et miks ei võiks neid lapsi õpetada juba olemasolevates ruumides või seal, kuhu tuleb suur riigigümnaasium vene õpilaste jaoks. Või võiks nende kolme klassi jaoks leida kohad Narva kolledžis," rääkis Küttis.

Küttise sõnul tekkisid need ettepanekud sisekaitseakadeemia Narva kolimise käigus, samas on juttu olnud ka eestikeelsest gümnaasiumist Tartu Ülikooli Narva kolledži hoones.

"Samas pole midagi otsustatud, enne tuleb teemat kohapeal arutada," toonitas Küttis.

"Enne suve tahame Narvast korraks läbi käia, rääkida Narva Eesti Seltsiga, eesti inimestega, et mida arvatakse nendest ettepanekutest või on nad kindlad selles, et tuleb edasi minna esialgse ideega. Peame selle asja ära otsustama hilamalt sügisel, sest tuleb hakata välja kuulutama arhitektuurikonkurssi," rääkis Küttis.

Kahest Narva kavandatavast riigigümnaasiumist on praeguse seisuga edukamas osutanud venekeelse põhikooli taustaga gümnaasiumi arendamine, 730 noore jaoks mõeldud riigikoolile on krunt leitud ja see ehitatakse kindlasti valmis.