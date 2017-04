Soul: THAAD-i kulu tasumine kuulub USA-le

Liitlasriigid USA ja Lõuna-Korea otsustasid paigutada THAAD-i Lõuna-Koreasse vastuseks Põhja-Koreast lähtuva raketi- ja tuumaohule. Süsteemi esimesed osised jõudsid Lõuna-Koreasse kolmapäeval, USA tippametnike sõnul alustab THAAD tööd "päevade" jooksul.

"Teavitasin Lõuna-Koread, et oleks kohane, kui nad maksaksid. See on miljardidollariline süsteem," ütles USA president Donald Trump uudisteagentuuri Reuters vahendusel.

Washington ja Soul on julgeolekuliidus 1950.-1953. aasta Korea sõjast saati ning Lõuna-Koreas paikneb alaliselt üle 28 000 USA sõduri.

Soul vastas Trumpi avaldusele, et vastavalt USA sõjalist kohalolekut reguleerivale seadusele eraldab Lõuna-Korea THAAD-i jaoks paiknemiskoha ja vajaliku taristu ning USA maksab paigutamise ja käigushoidmise kulu.

"Selles seisukohas pole toimunud mingit muutust," teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium reedel.

Tillerson: Hiina palus Põhja-Koreal peatada tuumakatsetused

USA välisminister Rex Tillerson ütles neljapäeval, et Hiina on ähvardanud kehtestada Põhja-Korea suhtes sanktsioonid, kui Pyongyang peaks korraldama järjekordse tuumakatsetuse.

Põhja-Korea on korraldanud alates 2006. aastast viis tuumakatsetust, neist viimase septembris.

"Me teame, et Hiina suhtleb režiimiga Pyongyangis," ütles Tillerson telekanali Fox News saates. "Nad kinnitasid meile, et on palunud režiimil edasistest tuumakatsetustest hoiduda."

Hiina ütles Ühendriikidele ka seda, et nad teavitasid Põhja-Koread, et "nad rakendaksid uute tuumakatsetuste korral omapoolseid sanktsioone"," lausus välisminister.

USA kõrgeim mereväelane Vaikse ookeani piirkonnas, piirkondlik väeülem admiral Harry Harris ütles varem, et Põhja-Koread ümbritsev kriis on jõudnud tõsiseimasse punkti, mida ta on kunagi näinud.

Harris ütles senati relvateenistuste komitees esinedes, et tal pole vähimatki kahtlust, et Põhja-Korea riigijuht Kim Jong-un kavatseb täita oma eesmärgi töötada välja USA mandriosani ulatuv tuumarakett.

USA kõrgeim diplomaat Ida-Aasias, Susan Thornton ütles, et käib debatt selle üle, kas Pyongyang on valmis tuumarelvaprogrammist loobuma. Tema sõnul tahavad Ühendriigid "testida seda oletust selle määrani", mida rahumeelsed vahendid võimaldavad.

"Me ei otsi režiimivahetust ja eelistame lahendada selle probleemi rahumeelselt," sõnas Thornton, lisades samas, et kõik lahendusvariandid jäävad lauale.

Ka Tillerson ütles Foxile, et Washington ei püüdle Põhja-Koreas režiimivahetuse poole. "Me taotleme sama, mida ka hiinlased väidavad end taotlevat - Korea poolsaare täielikku denukleariseerimist."

Ühendriikide välisminister ütles teises intervjuus riigiraadiole, et USA on avatud võimalusele pidada Põhja-Koreaga otsekõnelusi.

"Põhja-Korea peab selleks otsustama, kas nad on valmis meiega rääkima õigest päevakorrast, mis ei ole kindlasti see, et nad peatavad oma tegevuse paariks kuuks või aastaks seal, kus nad praegu on, ja jätkavad hiljem sealt," lausus ta. "See on olnud päevakord viimased 20 aastat."

Kuuepoolsed kõnelused Põhja-Korea tuumaprogrammi üle seiskusid 2008. aastal.

Viimastel kuudel on pinged Korea poolsaarel jõudnud haripunkti. Põhja-Korea on korraldanud ridamisi raketikatsetusi ning USA on teatanud, et riigi strateegiline kannatlikkus Pyongyangi suhtes on katkenud. Washington on lubanud kaitsta Põhja-Korea ohu eest oma liitlasi ning alustas paari päeva eest Pyongyangi raketiohu tõttu Lõuna-Koreasse raketitõrjesüsteemi THAAD paigutamist.

USA on otsustanud saata piirkonda ka lennukikandja USS Carl Vinsoni koos saatelaevadega.