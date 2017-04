Leedu president: e-hääletamine ei ole turvaline

Leedu president Dalia Grybauskaitė on seisukohal, et e-hääletamine ei suuda tagada konfidentsiaalsust ja turvalisust, vahendas presidendi pressiteenistus BNS-ile.

"Geopoliitilist tegelikkust arvestades ja nähes, milliseid tohutuid ressursse eraldatakse küberrünnakuteks demokraatlike riikide vastu, võime me järeldada, et e-hääletus ei ole piisavalt konfidentsiaalne ega turvaline. See võib rikkuda anonüümsusnõuet," ütles president.

Leedu valitsusel on kavas töötada e-hääletuseks vajalikud IT-süsteemid välja 2018. aasta teiseks kvartaliks. Justiitsministeeriumi sõnul peaksid leedulased saama esimest korda interneti teel hääletada 2019. aasta kohalikel valimistel.

Grybauskaitė juhtis tähelepanu põhiseaduses ette nähtud anonüümsus- ja julgeolekunõuetele, mis tema sõnul on demokraatia põhimõtted.

Ta märkis, et Eesti on jäänud ainsaks riigiks maailmas, kus e-hääletust kasutatakse eranditult, ehkki paljud teisedki riigid on teinud katseid valimised internetti viia.

"Paraku on Eesti valimisi jälginud rahvusvahelised eksperdid öelnud, et elektrooniline süsteem ei ole usaldusväärne," sõnas Grybauskaitė.

Kolme aasta eest ütles USA Michigani ülikooli ning mittetulundusühingu Open Rights Group pärast uuringuid, et Eesti e-valimiste süsteem pole küberrünnakute eest piisavalt kaitstud. Analüütikud soovitasid tollal e-hääletamisest loobuda.