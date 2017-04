Elisa ja Tele2 oma rändlustasujärgseid paketihindu veel ei avalda

15. juunist, mil EL-is kaovad rändlustasud, peavad kõik telekomiettevõtted pakkuma klientidele võimalust liituda uute, rändlustasuvabade pakettidega. Telia avalikustas oma uued, rändlustasuvabad paketid möödunud nädalal, Elisa ja Tele2 teevad seda aga alles paari nädala jooksul.

Enne seda taotlevad mõlemad TJA-lt jätkusuutlikkuse mehhanismi kasutusele võtmist, mis tähendab seda, et kuna 80 protsenti eestlasi nii sageli välismaal ei käi, et nad uutest pakettidest kasu saaksid, siis soovitakse koduturu jaoks klientidele erisusi, kuivõrd Eesti senised hinnad on soodsamad kui EL-is keskmiselt.

"Plaanime TJA-lt taotleda ka jätkusuutlikkuse mehhanismi kasutusele võtmise võimalust, sest näeme, et "roam like home" printsiip tooks meie klientidele Eestis kaasa mobiilse interneti kasutusmahtude vähenemise ja hindade kasvu," põhjendas Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski. "Jätkusuutlikkuse mehhanismi kasutusele võtmine annaks Elisale võimaluse oma klientidele välja töötada EL-i riikides roamingu kasutamiseks eraldi teenuslahendused ning säilitada seega täna Eestis kehtivate siseriiklike teenuste loogika ja soodsus."

Kui Tele2 on taotluse erisuseks juba sisse andnud, siis Elisa teeb seda lähipäevil. Teisisõnu tähendab see, et TJA-lt soovitakse saada nõusolek pakkuda klientidele erinevaid lahendusi, mille kohaselt vähem reisivatele kaasmaalastele jääks siseriiklikuks kasutamiseks senised paketid ja neile, kes rohkem reisivad, tuleks EL-i universaalne lahendus.

Tele2 kommertstootedirektor Katrin Aron ei soovi veel öelda, kas paketid lähevad klientidele 15. juunist odavamaks või kallimaks. Hinnapakettide avalikustamine on aga aega võtnud seetõttu, et ettevõtte jaoks oli regulatsioonis viimase hetkeni palju lahtisi kohti, mis sooviti enda jaoks esmalt põhjalikult selgeks teha. Küll aga nimetas Aron rändlustasude kadumist positiivseks sammuks, mis teeb reisivate klientide elu lihtsamaks, sest kõrgete rändlustasude pärast enam muretsema ei pea.

"Konreetsete paketimuudatustega on plaan välja tulla enne 15. juunit. Täna me veel kommenteerida ei saa, kas paketid lähevad kallimaks või odamavaks, aga kindlasti tuleme kommunikatsiooniga välja enne 15. maid," lubas Aron, lisades, et nende põhimõte on olla jätkuvalt soodsaima lahenduse pakkuja.

ERR-ile teadaolevalt on TJA-lt põhimõtteline heakskiit Tele2 ja Elisa soovitud erisuse võimaldamiseks olemas. Telia sellist erisust taotlenud ei ole.