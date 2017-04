Venemaal on opositsioon enne meeleavaldusi taas rünnakute alla sattunud

Ühendus Avatud Venemaa tegeleb opositsioonipoliitikute ja poliitvangide toetamisega ning seda peetakse üheks president Vladimir Putini peamiseks vastasjõuks, vahendasid ERR-i teleuudised, Moscow Times jt.

Avatud Venemaa hinnangul on läbiotsimise põhjuseks laupäevaks kavandatud meeleavaldused Venemaa praeguste juhtide vastu.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peškov on varem teatanud, et ebaseaduslikele meeleavaldustele kavatsetakse reageerida seaduse piirides.

Avatud Venemaa koordinaatori Maria Baronova sõnul ei saa valitsus ühendust otse ära keelata, sest see pole lihtsalt registreeritud, küll aga üritavad nad ühenduse tegevust võimalikult palju segada.

"On endiselt üsna arusaamatu, mis täpselt toimub, kuid minu arust on see tõepoolest seotud minu 29. aprilliks, laupäevaks, plaanitud meeleavaldustega presidendi administratsiooni lähedal. Me kavatseme kirjutada presidendile kirju sellest, mis meile tõesti muret teeb ja tõigast, et meil on villand sellest võimust, kõrini sellest süsteemist, küllalt sellest süsteemist, mis oma rahvast ära ei kuula," rääkis Avatud Venemaa koordinaator Maria Baronova.

Navalnõi jättis rohekaspunase silma tõttu ära sõidu Astrahani

Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi langes neljapäeval taas nn zeljonka-rünnaku ohvriks ning ta tuli ka mõnda aega haiglas viibida, sest briljantrohelist sattus talle ka silma.

Rünnak leidis aset Moskvas Navalnõi kontori lähistel.

Kremli-kriitikute pihta rohelise värvi viskamine on Venemaal juba levinud "komme" ning sarnase rünnaku alla on langenud ka teised opositsiooni esindavad poliitikud ja aktivistid. Apteekides müüdav ja antiseptikas kasutatav briljantroheline (зелёнка) on üldjuhul ohutu, kuid seda on väga raske maha pesta ning see on ka põhjus, miks seda Kremli-vastaste "märgistamiseks" kasutatakse.

Kui Navalnõid sellega märtsis Barnauli linnas rünnati, pööras ta intsidendi enda kasuks ning poseeris foto- ja videokaamerate ees uhkelt rohelise "marslase" näoga. Seetõttu olid paljud 26. märtsi protestilaine ajal tänavale tulnud meeleavaldajad oma näo samuti roheliseks värvinud.

Rünnakud on ka selles mõttes sarnased, et Navalnõile visati värvi näkku enne opositsiooni poolt planeeritud meeleavaldusi.

Navalnõi kirjutas reedel oma veebilehel, et ei saa Astrahanis toimuvale üritusele sõita, sest silm vajab endiselt ravi - hetkel pole silmamuna küll enam üleni roheline, kuid see-eest punetab tugevalt ning arst on keelanud tal kuhugi minna, vältida valgust ning jätkata silmatilkade tilgutamist.

Venemaa presidendiks pürgida sooviv Navalnõi on lubanud, et 12. juunil on tema toetajatel kavas korraldada uus üleriigiline meeleavalduste laine.