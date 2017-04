Le Peni järeltulijaks peetud poliitikust ei saa siiski Rahvusrinde juhti

Jalkhi kandidatuur kerkis esile pärast seda, kui erakonna senine juht Marine Le Pen taandus erakonna juhi kohalt, et keskenduda 7. mail toimuvale Prantsusmaa presidendivalimiste teisele voorule, vahendas Politico.

Seda, et Jalkhist erakonna juhti ei saa, kinnitas reedel telekanalile BFM TV Rahvusrinde eurosaadik Louis Aliot.

Küsimusele, miks Jalkh ei soovi enam Rahvusrinde esimeheks pürgida, vastas Euroopa Parlamendi liige järgnevalt: "Ta arvas, et praegusel hetkel pole piisavalt rahulik, et seda kõrget ametikohta vastu võtta."

Aliot lisas, et veteranpoliitik Jalkhil on kavas "kindlameelselt ja ametlikult" süüdistused antisemitismis vaidlustada.

Teisipäeval avalikustas väljaande La Croix ajakirjanik Laurent de Boissieu 2000. aastast pärit intervjuud, mille põhjal jäi tugev mulje, et Jalkh eitas, et Natsi-Saksamaa kasutas holokausti ajal gaasikambreid.

"Ma leian, et tehnilisest vaatepunktist lähtudes on see võimatu - ma rõhutan, võimatu - kasutada Zyklon B-d massiliseks hävitamiseks. Miks Sest sa vajad mitmeid päevi, et puhastada ruum, kus Zyklon B-d on kasutatud," rääkis Jalkh väidetavalt.

Zyklon B oli 20. sajandi alguses Saksamaal leiutatud kaaliumtsüaniidile lähedane pestitsiid, mida Natsi-Saksamaa võimud kasutasid koonduslaagrite, sealhulgas Auschwitz-Birkenau koonduslaagri, gaasikambrites inimeste hävitamiseks.

Jalkh on omakorda väitnud, et ta ei mäleta, et ta oleks "selles intervjuus osalenud".

Jalkhi asemel aga saab Rahvusrinde järgmiseks (ajutiseks) juhiks Rahvusrinde kantsiks peetava Hénin-Beaumont'i linnapea ja eurosaadik Steeve Briois, kes on seni olnud erakonna üks aseesimeestest.