Eksperdid ootavad Soome valitsuselt jõulisemaid reformiplaane

Soome valitsuskoalitsioon tunnistas vahekokkuvõttes, et ei ole oma eesmärke saavutanud. Majandusasjatundjate hinnangul ei aita ka välja kuulutatud reformidest, et vähendada riigi võlakoormust ja suurendada tööhõivet.

Soome majandus on üle mitme aasta taas kasvama hakanud. Märtsikuistel andmetel on Soomes töötuid 9,6% ning tarbijate kindlustunne on viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Koonderakonna juht ja rahandusminister Petter Orpo ütles siiski, et eesmärgid on täitmata. "Nagu juba mitmel puhul tõdetud: me ei ole saavutanud iseendale seatud eesmärki, et võlakoormus väheneks ja tööhõive suureneks," märkis ta.

Majandusasjatundjate sõnul näitas vahekokkuvõte, et valitsus loodab probleemide lahenemisele, kui majandus elavneb.

Danske panga peaökonomist Pasi Kuoppamäki ütles ajalehele Iltalehti, et majanduskasv on muidugi hea, aga sellest ei saa teha järeldust, et reforme pole siis vaja.

Soome valitsus on muuhulgas eesmärgiks seadnud, et tööhõive oleks 72 protsenti, praegu on see näitaja veidi üle 67.

Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, et paljudel puhkudel on kasulikum töötuna kodus istuda, kui näiteks lühikeseks ajaks või oodatust väiksema palgaga tööd vastu võtta ja samal ajal kõikidest tugedest ilma jääda.

Peaminister Juha Sipilä (Keskerakond) sõnul on valitsusel nn motivatsioonilõksude leevendamiseks terve nimekiri. Ta tõi ka paar näidet. "Valisime üheks vahendiks lasteaiatasude vähendamise ja kavas on soodustada ka töö pärast teise kohta kolimist," rääkis valitsusjuht.

Sipilä lisas, et kõik eesmärgid saaks täidetud, kui majanduskasv oleks kaks protsenti.

Nordea panga prognoosi järgi kasvab Soome majandus sel aastal 1,3 ja järgmisel 1,5 protsenti. Nordea ökonomist Olli Kärkkäinen nentis, et eks ka varasemad valitsused on lootnud, et majandus kasvab oodatust kiiremini.

Soome valitsus saab ka kolm uus ministrikohta, iga koalitsioonierakond ühe. Seda põhjendati eelkõige ministrite liiga suure töökoormusega.

Näiteks Põlissoomlaste esindaja Jari Lindström täitis seni nii justiits- kui ka tööministri ülesandeid ja tema sõnul hakkas see tervisele.

Taustal on ka see, et Põlissoomlaste liider Timo Soini loobub parteijuhi ametist, ei taha aga samal ajal loobuda välisministri kohast.

Ümberkorralduste raames siirdus seega kultuuriministri ametikoht Koonderakonnalt Põlissoomlaste erakonnale. Sama vangerduse raames aga loobusid Põlissoomlased omakorda justiitsministri portfellist.

Uuteks ministriteks on kultuuriminister Sampo Terho (Põlissoomlased), justiitsminister Antti Häkkänen (Koonderakond) ja õllumajandusminister Jari Leppä (Keskerakond).

Soome president Sauli Niinistö nimetab uued ministrid ametisse järgmise nädala reedel.