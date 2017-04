United Airlines ja vägivalla ohvriks sattunud reisija leppisid ära

Kokkuleppe tingimused ja reisijale makstud valuraha pole kokkuleppe tingimuste kohaselt avalikud, kuid advokaat Thomas Demetrio kiitis United Airlinesi tegevjuhti Oscar Munozit vaidluse lahendamise eest, vahendas Reuters.

"Härra Munoz lubas, et ta teeb õige otsuse ja seda ta ka tegi," märkis advokaat ja lisas, et United Airlines võttis lennul 3411 toimunu eest "täieliku vastutuse" ning ei üritanud juhtunus kedagi teist süüdistada.

Skandaal pälvis USA meedias tohutut tähelepanu

Skandaal sai alguse aprilli esimeses pooles, kui USA meedias pälvis palju vastukaja video, mis kujutas konflikti lennufirma United Airlines pardal. Salvestuselt oli näha, kuidas lennufirma turvatöötajad ning politseinikud lohistavad lennukist välja üht reisijat.

Intsident leidis aset Chicago lennuväljal, lennukis, mis pidi suunduma Kentucky osariiki Louisville'i linna.

Lennukisse oli müüdud liiga palju pileteid ning lennufirma soovis, et lennukis oleks ruumi ka neljale lennufirma töötajale. Seetõttu pakkus lennufirma neljale reisijale, kes vabatahtlikult oma koha loovutavad, rahalist kompensatsiooni ja tasuta ööd hotellis. Esialgu pakuti kompensatsiooniks 400 ja seejärel 800 dollarit.

Kui ükski reisija oma kohta vabatahtlikult ei loovutanud, teatasid lennufirma esindajad, et valivad neli reisijat välja liisuheitmise teel. Sellisel teel välja valitud reisijad oleksid saanud igaüks 1000 dollari suuruse kompensatsiooni.

Liisuheitmise teel välja valitud David Dao aga keeldus lahkumast ja rõhutas, et ta on arst, kes peab olema järgmisel päeval juba teises linnas haiglas tööl. Vaidluse jätkudes kutsus lennufirma kohale lennujaama politseinikud ning peagi läks konflikt juba füüsiliseks.

Teise reisija poolt filmitud videos oli näha, kuidas turvamehed ja politseinikud kisuvad mehe istekohalt vahekäiku ja lohistavad ta siis lennukist välja. Kogu rüselust saatis ka valjuhäälne vaidlus ning kaasreisijate protest lennufirma käitumise vastu.

Pärast lennukist välja lohistamist õnnestus mehel tulla veel korraks lennukisse tagasi ning siis olid tema suu ja lõug verine, meenutasid pealtnägijad. Kui ta uuesti välja lohistati, lahkus lennukist umbes pool reisijatest.

Pärast seda tegi firma lennuki täiesti tühjaks, väidetavalt puhastamise eesmärgil. Lõpuks väljus lend kolm tundi hiljem ja ilma minema lohistatud meheta. Ühe pealtnägija sõnul olevat ta näinud, kuidas mees kanderaamiga minema viidi.

United Airlinesi omanikfirma tegevjuht Oscar Munoz vabandas avalikult juhtunu eest, kuid kaitses siis töötajatele saadetud kirjas jälle lennufirma otsust. Kiri jõudis avalikkuse ette ning tekitas juba omakorda palju pahameelt.

Avalikkuse nördimus oli tingitud ka asjaolust, et lennufirma United Airlines on ka varem korduvalt kummalistesse skandaalidesse sattunud, sealhulgas on tähelepanu saanud juhtumid, kus turvamehed reisijate vastu liigset ning põhjendamatut jõudu kasutavad või reisijate pagasit hooletult kohtlevad.

Skandaali tagajärjel viis United Airlines sisse ka korra, mille kohaselt pakutakse edaspidi sarnastes olukordades reisijatele istekoha vabatamise eest 10 000 dollari suurust kompensatsiooni.

Mis juhtus küülik Simoniga?

Kolmapäeval aga sattus United Airlines uuesti skandaali keerisesse.

Seekord on põhjuseks see, et üks hinnaline hiidküülik, keda toimetati väidetavalt ühele prominentsele omanikule, suri seni teadmata põhjusel reisilennuki pardal ära.

Lennufirma on nüüd alustanud sisejuurdlust, et selgitada välja, miks 90 sentimeetri pikkune hiidküülik Simon enam elavate kirjas pole.