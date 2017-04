Fotod: Sitsi tänava elanikud protestisid süstlavahetuspunkti vastu

Sitsi 28 korteriühistu esimees Dmitri Griskun teatas, et nii nende kui ka ümberkaudsete majade elanikud on plaanile kategooriliselt vastu. Meeleavaldajad leiavad, et elumaja hoov ei ole sellise asutuse jaoks sobiv koht.

"Tervise Arengu Instituud ignoreerib meid. Nende poolelt ei ole olnud mingit reaktsiooni," ütles Griskun ERRi venekeelsele portaalile.

Vastuseisust süstlavahetuspunkti avamisele Sitsi tänaval on teatanud ka Tallinna Kopli noortemaja, kuhu paljud lapsed just Sitsi tänava kaudu tulevad.

TAI põhjendab keskuse avamise vajadust asjaoluga, et Sitsi piirkond on Põhja-Tallinna narkoprobleemi keskmes, kuna seal ristuvad ka külgnevate Pelguranna, Kopli ja Karjamaa asumite narkootikumide tarvitajate liikumisteed.

„Kahjude vähendamise keskused on kogu maailmas tõestanud end väga tõhusa vahendina vähendamaks narkokahjusid, eeskätt nakkushaiguste levikut,“ rõhutas TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova. „Kuid me saame seda tõhusalt teha vaid seal, kus on probleem kõige teravam.“

Ühtlasi rõhutab TAI, et nii rahvusvaheline kui Eesti ning Tallinna kogemus kinnitab, et kahjude vähendamise keskuse rajamine narkoprobleemiga piirkonda suurendab piirkonna turvalisust, mitte ei vähenda seda.