Trump: suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik, kuid ta eelistab lahendada tekkinud pingeid diplomaatilisel teel.

"On võimalus, et me jõuame suure, suure konfliktini Põhja-Koreaga," ütles Trump Valges Majas Reutersile antud intervjuus päev enne saja päeva möödumist tema ametisse astumisest.

Samas lisas ta, et tahab lahendada kriisi rahumeelselt. Tema administratsioon on valmistanud ette uusi majandussanktsioone, kuid ei ole välistanud ka sõjaliste vahendite kasutamist.

"Me tahaksime lahendada asju diplomaatilisel teel, kuid see on väga keeruline," sõnas Trump.

Vastates küsimusele, kas tema hinnangul on Põhja-Korea liider Kim Jong-un ratsionaalne, vastas Trump, et eeldab, et ta on ratsionaalne. Ta tõi välja, et Kim pidi võtma võimu üle väga varases nooruses.

"Ta on 27-aastane. Tema isa suri, ta võttis üle režiimi. Öelge, mida tahes, kuid see ei ole lihtne, eriti sellises vanuses. Ma ei õigusta teda, kuid ma lihtsalt ütlen, et seda on väga raske teha," rääkis Trump.

"Mis puudutab seda, kas ta on ratsionaalne või mitte, siis selles suhtes mul ei ole arvamust. Ma loodan, et ta on ratsionaalne," lisas president.

Trump kiitis Hiina presidendi osavõtlikkust

Trump ütles intervjuus, et Põhja-Korea on tema suurim globaalne väljakutse. Ta kiitis Hiina presidenti Xi Jinpingi selle eest, et ta püüab Pyongyangi ohjata.

"Ma usun, et ta püüab väga kõvasti. Ta päris kindlasti ei taha näha rahutust ja surma. Ta ei taha seda näha. Ta on hea mees. Ta on väga hea mees ja ma õppisin teda väga hästi tundma," rääkis Trump.

"Ta armastab Hiinat ja ta armastab Hiina inimesi. Ma tean, et ta tahaks suuta midagi teha, aga võib-olla ta ei saa," ütles USA president.

Trumpi administratsioon kuulutas kolmapäeval Põhja-Korea riiklikuks julgeolekuohuks ning tema välispoliitika prioriteediks. Valitsus teatas, et keskendub majandusliku ja diplomaatilise surve avaldamisele, sealhulgas koostööle Hiinaga Pyongyangi ohjamiseks, ning on avatud läbirääkimistele.

USA ametnikud kinnitasid, et sõjalised löögid ei ole välistatud, kuid ei pidanud selle tõenäosust suureks.

Lõuna-Korea peaks maksma raketikaitsesüsteemi eest

Trump ütles intervjuus ka seda, et Lõuna-Korea peaks maksma raketikaitsesüsteemi THAAD eest, mille USA riiki paigutas. Trumpi hinnangul maksab raketikaitsesüsteem miljard dollarit.

"Ma teavitasin Lõuna-Koread, et oleks kohane, kui nemad maksaksid. See on miljardi dollariline süsteem. See on fenomenaalne, tulistab rakette otse taevasse," rääkis Trump.

Lõuna-Korea kaitseministeerium ütles pressiteate vahendusel, et olemasolev lepe ei ole muutunud - Soul võimaldab maad raketikaitsesüsteemi paigutamiseks ning Washington tasub selle paigaldamise ja opereerimise.

Presidendi sõnul kavatseb ta suure kaubandusdefitsiidi tõttu vaadata ümber või tühistada USA vabakaubanduspakti Lõuna-Koreaga. Trumpi sõnul on viis aastat kestnud vabakaubanduspakt Lõuna-Koreaga vastuvõetamatu.

Trump süüdistas kahe riigi kaubandusleppes (KORUS) Hillary Clintonit, kes toetas välisministrina selle leppe lõplikku versiooni.

"See on vastuvõetamatu, see on kohutav lepe, mille Hillary tegi. See on kohutav lepe ja me kavatseme selle ümber vaadata või tühistada," rääkis ta.

Kui temalt küsiti, millal ta teatab pakti ümberhindamise kavatsusest, vastas Trump: "Õige pea. Ma teen seda nüüd."

Lõuna-Korea välisministeeriumi teatel soovib Soul selgitada Trumpi administratsioonile vabakaubandusleppe kasu mõlemale riigile.

Saudi Araabia ei maksa USA kaitse eest õiglaselt

Trump kurtis ka seda, et liitlane Saudi Araabia ei kohtle USA-d õiglaselt ning et Washington kaotab kuningriiki kaitstes palju raha.

"Kui aus olla, siis Saudi Araabia ei ole kohelnud meid õiglaselt, sest me kaotame suure hulga raha Saudi Araabiat kaitstes," ütles ta. Tama ütles Trump ka 2016. aastal presidendikampaana ajal.

USA on peamine Saudi Araabia sõjaliste vahendite tarnija, alates F-15 hävitajatest kuni kontrolli- ja juhtimissüsteemideni, mille väärtus ulatub kümnetesse miljarditesse dollaritesse. Vastutasuks saavad Ameerika tarnijad häid energialeppeid. Saudi Araabia on maailma suurim nafta eksportija ning USA suurim tarbija.

Trump kinnitas, et tema valitsus peab läbirääkimisi võimalike visiitide üle Saudi Araabiasse ja Iisraeli mai teises pooles.

Trump: arvasin, et president olla on lihtsam kui mu varasem elu

Trumpi sõnul on ta üllatunud, kui raske ta uus töö on.

"Ma armastasin oma varasemat elu. Mu elus toimus palju asju. Praegu on rohkem tööd kui mu varasemas elus. Ma arvasin, et see on lihtsam," rääkis ta.

Trump ütles, et ta oli harjunud, et varem ei olnud tal privaatsust, kuid on üllatunud, et nüüd on seda veel vähem. Tema sõnul nõuab tal endiselt harjumist see, et tal on ööpäevaringne salateenistuse kaitse ning ametiga kaasnevad piirangud.

"Sa oled oma väikeses kookonis, sest sul on nii suur kaitse, et sa ei saa tegelikult kuskile minna," ütles president.

Kui president lahkub Valgest Majast, siis sõidutatakse teda. Trumpi sõnul igatseb aga ta ise auto juhtimist. "Mulle meeldib autot juhtida. Ma ei saa seda enam teha," sõnas ta.

Trump astus ametisse 20. jaanuaril.