Prantsuse meedia kirjutab oma kodumaa luureallikatele viidates, et Iisrael on juba kasutanud USA-lt saadud moodsaid sõjalennukeid F-35 Süürias, kus õhutõrjet pakuvad lisaks valitsusvägedele ka Venemaa relvajõud. Mõlemal juhul tehakse seda moodsa Venemaa sõjatehnika abil.

Väidetavalt võttis Iisraeli õhuvägi lennukid F-35 Süüria operatsioonides kasutusele vaid kuu aega pärast Ameerika Ühendriikide käest esimeste lennukite saamist.

Georges Malbrunot kirjutas ajalehes Le Figaro juba märtsis avaldatud artiklis, et näiteks 12. jaanuaril ründasid Iisraeli sõjalennukid F-35 edukalt president Bashar al-Assadi režiimi relvajõudude Venemaalt saadud õhutõrjesüsteemi S-300 Damaskuse lähistel ning samuti hävitati Süürias üks raketisüsteemi Pantsir-S1 kompleks, mis pidi plaanide kohaselt jõudma Assadi liitlaseks oleva rühmituse Hezbollah kätte Liibanonis.

Kuigi Iisrael pole otseselt Süüria kodusõtta sekkunud on ta riigi territooriumil õhurünnakuid ka varem sooritanud. Üldjuhul on sihtmärkideks olnud valitsusvägede poolel võitleva Hezbollah' relvalaod või varustust transportivad sõidukid.

Reutersi poolt intervjueeritud luureallika teatel pommitab Iisrael eelkõige neid ladusid, mille kaudu tuuakse Iraani saadetud relvi ja varustust Süürias tegutsevatele rühmitustele. Ka Iisrael on korduvalt rõhutanud, et nad ei kavatse pealt vaadata, kui šiiitlikule äärmusrühmitusele, mis on lubanud Iisraeli hävitada, Süüria kaudu relvastust toimetatakse.

Ajakirjanik Jeff Halper, kes on kirjutanud Iisraeli ja USA sõjalistest suhetest ka raamatu, ütles telekanalile Al Jazeera antud intervjuus, et tõenäoliselt olid Iisraeli piloodid esimesed, kes F-35 sõjalennukit reaalses sõjalises olukorras kasutasid, sest Iisrael on varemgi USA uute relvasüsteemide esimeseks testijaks olnud.

Mis puudutab aga Venemaa raketisüsteemi S-300, siis on eksperdid varem öelnud, et nende kahjutuks tegemiseks lähebki vaja kaasaegse stealth-tehnoloogiaga varustatud sõjalennukit nagu F-35.

Eestit külastanud hävitajaid F-35 saatis hulk luurelennukeid

Väljaanne The Aviationist aga kirjutas käesoleval nädalal, et kui kaks USA F-35 teisipäeval Eestit külastasid, saatsid neid ka tankurlennuk Boeing KC-135 Stratotanker ja kolm luurelennukit RC-135.

Kuigi see, et sellised lennukid moodsaid hävituslennukeid saadavad pole iseenesest haruldane, spekuleerib väljaanne, et luurelennukid võisid suurt tähelepanu pöörata ka Vene relvajõudude võimekusele piirkonnas, eriti näiteks õhuseire ja -tõrje vallas Kaliningradi oblastis.