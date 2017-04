Türgis tahavad Antalya võimud alkoholi tarbimist piirata

Türgis kavatsevad Antalya provintsi võimud piirata alkohoolsete jookide tarbimist avalikes kohtades. Provintsi samanimeline pealinn on aga riigi üks peamisi turismikeskusi ning seetõttu on valdkonna spetsialistid mures võimaliku majandusliku mõju pärast. Samuti kahtlustab Türgi sekulaarsem elanikkond, et tegu on ühe märgiga, kuidas islamistlike juurtega võimupartei riiki konservatiivsemas suunas juhatab.

Kavandatava keelu kohaselt ei tohi enam alkoholi juua Antalya parkides ja tänavatel. Võimude kinnitusel on otsuse motiiviks ennetada avalikes kohtades "häirivat käitumist", vahendas Yle.

Otsus pälvis aga koheselt kriitikat. Näiteks suurima opositsioonierakonna ehk Vabariikliku Rahvapartei (CHP) esindaja Ümit Uysal teatas, et alkoholipiirangud Türgi turismisektori pealinnas on "mõistusevastased".

Antalya linnapea Menderes Türel aga selgitas, et kavandatavaid muudatusi on valesti tõlgendatud. "Alkoholi tarbimist ei keelata täielikult, vaid ainult siis, kui see segab ümbritsevat keskkonda," märkis ta.

See, kuidas ja kui tähelepanelikult keeldu rakendama hakatakse, pole veel selgitatud.

Suhtumine alkoholi on üks neist teemadest, mis lõhestab Türgi sekulaarset elanikkonda ja usklikuma meelsusega kodanikke. Võimuerakonna Õigluse ja Arengu Partei (AKP) valitsusjala on alkoholi tarbimise ja müügi kohta kehtestatud varasema perioodiga võrreldes ka muid piiranguid.

Näiteks eelmisel aastatel tõsteti alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning eeldatavalt tõstab see alkoholi hinda kolm kuni kuus protsendipunkti.

Aastal 2013. kehtestati reegel, et alkoholi tohib müüa hommikul kella kuuest õhtul kella kümneni. Samuti keelati ära alkoholi reklaamimine baarides, poodides ja ajalehtedes.

Nimetatud muudatused mõjutasid oluliselt mõnede ettevõtete tööd. Näiteks paljud Istanbuli väikepoed olid sunnitud uksed sulgema, sest seni teenisid nad muuhulgas selle pealt, et rajasid poodide ette väikseid väliterrasse. Samuti kurdavad kohalikud sekulaarse taustaga noored, et praeguseks on Taksimi väljaku varem palju kirevam olnud ööelu välja suremas.

Sekulaarsed kodanikud kardavad, et nende eluviis on ohu all ka laiemalt, sest president Recep Tayyip Erdogan on teatanud, et soovib Türgile kasvatada konservatiivset noorsugu. Seetõttu kardetakse, et alkoholi piiramist puudutavad seadused hakkavad õigustama negatiivset suhtumist ja isegi rünnakuid sekulaarset elu elavate inimeste vastu.