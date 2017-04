Maanteeamet uurib, miks ei tehtud Tallinna ringteel libedustõrjet

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve keskuse juht Hannes Kullamäe rääkis varahommikusi õnnetusi kirjeldades "Aktuaalsele kaamerale", et udus ja mustal jääl ei saanud paljud juhid sõidukeid pidama, sõideti teisele autole kas tagant või külje pealt sisse või hoopis teelt välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna ringtee on väga suure liiklussagedusega.

"Sõidukite arv, mis sattusid liiklusõnnetusse ja said siis kahjustada, jäi 30 kanti. Õnneks oli tegemist kergemate liiklusõnnetustega ja inimvigastusi ei juhtunud," kinnitas Kullamäe.

Maanteeameti Põhja regiooni hooldevaldkonna juht Raido Randmaa selgitas, et must jää tekkis tõenäoliselt seetõttu, et teedele langes udust põhjustatud niiskus.

"Jüri tee ilmajaam küll andis meile jäähoiatuse, aga samas viis kilomeetrit Keila poole on meil Vaela ilmajaam ja seal on meil olemas ka optilised teekareduse mõõturid ning need mõõturid ei fikseerinud seda, et haardetegur oleks alla nõutava langenud," selgitas Randmaa.

Kui musta jää teke on teada või prognoositav, saab teha ennetavat libedustõrjet, mida suuremate riigimaanteede puhul nõutakse.

Maanteeamet algatas reedeste sündmuste põhjal menetluse ning ootab Tallinna ringtee Keila ja Jüri vahelisel osal teed hooldavalt aktsiaseltsilt Tariston selgitusi.

"Palusime nendel anda hommikuste sündmuste kohta selgitusi, miks nad ei näinud ette seal musta jää teket. Ja kui nad on oma selgitused esitanud, siis saame analüüsida, kas libedus oli siis tõesti ootamatud või oleks saanud seda ette näha," rääkis Randmaa.

Tema sõnul tuleb väga ettevaatlik olla öösel ja varahommikul, kui temperatuur kõigub nulli lähedal. Et musta jääd tunnetab liikleja Randmaa sõnul alles siis, kui auto on alajuhitav, tasub sõidukiirust alandada, kui temperatuur on kahest kraadist allpool ja teekate paistab märg.

Halva ilma tõttu pikendas politsei naastrehvide kasutusaega ja erandkorras võib naastrehvidega sõita 7. maini.