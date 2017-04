Tootsi tuulepargi enampakkumisel osalemist on kinnitanud kolm ettevõtet

Valitsus tunnistas neljapäeval kehtetuks korralduse, millega eraldas Eesti Energiale Tootsi tuulepargi rajamiseks maa ja otsustas panna selle avalikule enampakkumisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vändra vallas, Metsakülas Tootsi suursoos asuva arendusplatsi suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest.

Nii valitsus kui ka Eesti Energia leiavad, et eraldamine oli seaduslik ja enampakkumine tehakse kiirema selguse huvides.

"Kuna Enefit Tuuleenergia puhul on tegemist riigi enda ettevõttega ja loomulikult on ju riik huvitatud sellest, et tema ettevõte oleks parimas võimalikus majanduslikus seisus. Ja teatavasti ega siis valitsus raha valitsusliikmete vahel ära ei jaga, sellest saab hüvesid ikka alati Eesti rahvas. Oma ettevõtte käekäigu pärast muretundmine peaks olema iga omaniku mure. Loogiline," rääkis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Koalitsiooni plaan 49 protsenti AS Enefit Taastuvenergia aktsiaid börsile viia on jätkuvalt jõus, ehkki otsus mõjutab negatiivselt ettevõtte IPO-t.

See, kes tuuleparki lõpuks ehitama hakkab, võib valitsuse hinnangul selguda jaanipäevaks.

"Me pääseme kohtuvaidlustest ja riik /.../ mitterahalisi sissemakseid enda kontrollitavatesse üksustesse on teinud varem ja ilmselt teeb ka tulevikus, nii et siin ei ole midagi erakorralist. Miks just see projekt sai sellise suure tähelepanu ja nii palju kohtuasju, see on ikka pigem seotud sellega, et siin on paljud nii-öelda taastuvenergia tootjad, kes ei ole huvitatud, et niisugune projekt Eestisse tuleks ja vähendaks nendele jagatavat toetust," arutles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Möödunud aasta lõpus halduskohtusse pöördunud Eesti Elektri Aktsiaseltsi hinnangul on korralduse tühistamine õige samm ja nad kavatsevad enampakkumisel osaleda. Samas näevad nad kiirustamises ohtu, et enampakkumise võib võita keegi, kes tuuleparki tegelikult ehitama ei hakkagi.

Ka Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus kinnitas ERR-i raadiouudistele, et ettevõte on põhimõtteliselt Tootsi kinnistust huvitatud.

"Minu hinnangul ei ole veel valitsus otsust teinud, sest sellele otsusele peavad mitmed asjad eelnema. Nad on võtnud hoiaku, seda enampakkumist võib kasutada ka üldterminina. Kui on näiteks sihtotstarbelise kasutamise kohustus, siis kasutatakse valikpakkumist, aga see välistaks spekulatsiooni turul. Kuna valikpakkumises on jällegi vajalik valitsuse nõusolek ja sellise puhul kindlasti ei tohiks tormata," rääkis Eesti Elekter AS juhatuse liige Andres Sõnajalg.