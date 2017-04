ERR USA-s: valijate sõnul on Trump vähemalt üritanud lubadusi täide viia

Olulise verstaposti kättejõudmise eel andis Donald Trump intervjuu Reutersile, milles tunnistas, et enne presidendiks saamist mõtles ta, et see töö saab olema lihtsam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma armastasin oma eelmist elu. Mu oli nii palju asju toimumas. Tegelikult on mul nüüd vaja teha palju rohkem tööd, kui eelmises elus. Ma arvasin, et see on lihtsam," ütles ta.

Kampaania ajal lubas Trump teha esimese saja päeva jooksul rohkem kui ükski teine president. Ta on ka üritanud ametiaja algusest saati jõudsalt edasi liikuda - tema nimetatud ülemkohtuniku kandidaat Neil Gorsuch kinnitati ametisse, juba esimestel nädalatel astus ta samme Barack Obama tervishoiureformi ehk Obamacare'i tühistamiseks, lahkus Vaikse ookeani vabakaubandusleppest ning allkirjastas reisikeelu määruse.

Samas on ta tundnud väga selgelt presidendiameti piire. Obamacare'i asendama pidanud vabariiklaste tervishoiukava ei pandud kongressis hääletusele, sest puudus piisav toetus Trumpi enda erakonnakaaslastelt. Kaks erinevat reisikeelumäärust on kohtutes blokeeritud.

"Ma arvan, et ta on piisavalt ponnistanud. Selles mõttes, et ta kindlasti pingutab, aga ta pole olnud eriti edukas," kommenteeris vabariiklane Mary Brooks.

"Ta ei suutnud täita neid lubadusi, mida ta andis. Ehitada piirimüür ja lasta Mehhikol selle eest maksta - see oli algusest peale üsna naeruväärne," rääkis demokraat John Brandon.

Kuigi Trump üritas ametiaja alguses pigem tegeleda USA siseasjadega, siis viimase kuu jooksul oli ta sunnitud rohkem väljapoole vaatama - näitama musklit, kuid samas teatud kohtades tagasi tõmbama. Näiteks on Põhja-Korea agressiivne käitumine viinud koostööni Hiinaga, keda Trump kampaania ajal sarjas. Süüria presidendi Bashar al-Assadi keemiarünnak oma rahva vastu muutis aga Trumpi administratsiooni hoiakut tema võimul hoidmise kohta. USA raketirünnak Süüria õhuväebaasile viis aga taaskord madalseisu USA-Venemaa suhted.