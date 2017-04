Põhja-Korea tegi taas raketikatsetuse

"Põhja-Korea tulistas välja seni tuvastamata tüüpi raketi Bukchangi lähedal," kirjutati Yonhapi uudises, milles tsiteeriti Lõuna-Korea armee teadaannet.

USA armee kinnitas raketikatsetuse toimumist. Põhja-Ameerika õhu- ja kosmosekaitse väejuhatuse (NORAD) hinnangul ei kujutanud raketitulistamine Ühendriikidele ohtu.

Väejuhatuse andmetel raketikatsetus ebaõnnestus ja rakett ei väljunud Põhja-Korea territooriumilt.

Sõjaväe teatel informeeriti raketikatsetusest ka USA president Donald Tumpi.

Liitlasriigid USA ja Lõuna-Korea otsustasid paigutada THAAD-i Lõuna-Koreasse vastuseks Põhja-Koreast lähtuva raketi- ja tuumaohule. Süsteemi esimesed osised jõudsid Lõuna-Koreasse kolmapäeval, USA tippametnike sõnul alustab THAAD tööd "päevade" jooksul.

Washington ja Soul on julgeolekuliidus 1950.-1953. aasta Korea sõjast saati ning Lõuna-Koreas paikneb alaliselt üle 28 000 USA sõduri.

USA presidendi sõnul eiras Põhja-Korea oma liitlase Hiina soove

USA president Donald Trump ütles reedel, et Põhja-Korea värske raketikatsetus näitab üles lugupidamatust oma liitlase Hiina soovide vastu."Põhja-Korea näitas üles lugupidamatust Hiina soovide vastu, kui tulistas täna välja raketi. Väga halb," kirjutas Trump Twitteris.

Põhja-Korea tulistas laupäeva hommikul Pyongyangist põhjas välja ballistilise raketi, teatas uudisteagentuur Yonhap.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!