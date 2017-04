Elisa tahab luba kehtestada roamingu kasutamiseks eraldi teenuslahendused

Elisa soovib vältida nii Eesti riigisiseste mobiilse interneti kasutusmahtude vähenemist ja teenushindade kasvu, teatas ettevõte.

Elisa juhi Sami Seppäneni sõnul annab jätkusuutlikkuse mehhanismi kasutusele võtmine Elisale võimaluse oma klientidele välja töötada Euroopa Liidu riikides roamingu kasutamiseks eraldi teenuslahendused ning säilitada seega täna Eestis kehtivate siseriiklike teenuste loogika ja soodsus.

Seppänen märkis, et jätkusuutlikkuse mehhanismiga saavad liituda ainult need operaatorid, kelle mobiilse interneti siseriiklikud hinnad on madalamad EL-is kokku lepitud interneti hulgihindadest.

"Hulgihind on summa, mille Eesti operaator peab tasuma selle riigi operaatorile, kus tema klient internetti kasutab. Alates selle aasta 15. juunist on hulgihind 7,7 ja 1. jaanuarist 2018 6 eurot gigabaidi eest. Jätkusuutlikkuse mehhanismi kasutusele võtmine võimaldab operaatoril kliendilt hulgihinda roamingus edasi küsida,“ rääkis Seppänen.

Seppäneni selgituste järgi on paljudes Lääne- ja Lõuna-Euroopa riikides mobiilsideteenuste hinnad kordades kõrgemad ja tarbimise mahud kordades madalamad kui Põhjamaades ning Balti riikides.

"Kui me ühineksime juba sel aastal täies mahus Euroopa parlamendi roamingu regulatsiooniga, tähendaks see meie kliendile hindade ühtlustumist ülejäänud Euroopaga ehk mobiilse interneti kasutusmahtude vähenemist ja hindade kasvu. Ja see hinnakasv oleks väga suur,“ lausus Seppänen. "Kuna põhjapoolsete riikide mobiilsideoperaatorite kliendid kasutavad mobiilset internetti kümme korda rohkem kui lõunapoolsete omad, tähendaks regulatsioon sellisel kujul hinnatõusu just meie klientidele."

Seppäneni kinnitusel on rändlustasude kaotamine tarbijatele õige suund, kuid seda ei saa teha nii, et innovaatiliste põhjariikide operaatorid, kelle kliendid on usinad internetikasutajad, hakkavad kinni maksma lõunapoolsete riikide veel tegemata investeeringuid. „Näen, et Elisa saab liituda roamingregulatsiooniga alates hetkest, kui operaatorite vahelised hulgihinnad normaliseeruvad ja mobiilse interneti gigabaidi hind on alla ühe euro,“ märkis Seppänen.