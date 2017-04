Sisekaitseakadeemia otsib Tallinnasse uue peahoone ehitajat

Arhitektuurikonkursi ligi 10 000-ruutmeetrise hoone rajamiseks võitis arhitektide kollektiiv arhitektuuribüroost Arhitekt11 OÜ.

"Uue hoone põhiväärtus on see, et me saame praegusest kolmandiku võrra väiksemal pinnal kõik selle, mida on kaasaegseks õppetööks vaja," on öelnud sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik.

Uude hoonesse on kavandatud sisekaitseakadeemia spetsiifikat arvestades ruumid, mida vanades ei ole üldse ja mis on just nendeks tegevusteks mõeldud – nt spordisaal, õppedepoo, põlemiskatsete demonstratsioonilavaga auditoorium, simulatsioonikeskuse ruumid, laboratooriumid, jõu- ja matisaalid, söökla jne.

"Ka uue hoone halduskulud on oluliselt madalamad. Praegu kasutusel olevate nõukogudeaegsete hoonete energiatarbimine on ääretult suur – nende energiamärgised on klassidest G ja H. Uus hoone saab muu hulgas ka kõik nüüdisaegsed tehnosüsteemid, sh ventilatsiooni, mis praegustes hoonetes hetkel üldse puudub," on Raik öelnud.