Tusk: kodanike õiguste tagamine Brexiti kõnelustel on prioriteet

Suurbritannia on kaks aastat kestvatel lahkumisläbirääkimistel silmitsi ühtse Euroopa Liiduga, ütles laupäeval EL-i president Donald Tusk, rõhutades, et kõnelustel kujuneb prioriteediks Suurbritannias elavate EL-i kodanike ja EL-is elavate Briti kodanike heaolu.

"Me kõik tahame lähedast ja tugevat tulevast suhet Ühendkuningriigiga. Selles pole vähimatki kahtlust," ütles Tusk Brüsselisse Euroopa Ülemkogule saabudes. "Ent enne arutelu tuleviku üle peame lahendama minevikuga seotud küsimused. See on minu hinnangul ainus võimalik tee edasi liikumiseks."

Tema sõnul peavad Brexitist mõjutatud kodanike ja nende perede õigused ja heaolu olema prioriteet number üks nii EL-i kui ka Suurbritannia jaoks. "Euroopa Komisjon on juba ette valmistanud täpse ja üksikasjaliku nimekirja kodanike õigustest, mida me tahame kaitsta," lausus Ülemkogu eesistuja.

"Kolmandaks, peame jääma ühtseks. Ainult nii oleme suutelised kõnelused lõpule viima. See tähendab, et meie ühtsus on ka Suurbritannia huvides," lausus Poola ekspeaminister.

Tusk tunneb enda sõnul praegu Euroopa institutsioonide ning 27 liikmesriigi tugevat toetust. "Olen kindel, et see ei muutu," ütles ta.

Euroopa Liidu liidrid kogunevad laupäeval Brüsselisse erakorralisele Ülemkogule, et kinnitada suunised liidu läbirääkijatele lahkumiskõnelusteks Suurbritanniaga.

Lahkumisläbirääkimised Suurbritanniaga algavad ilmselt juuni lõpus pärast Briti ennetähtaegseid parlamendivalimisi 8. juunil, millega peaminister Theresa May loodab tugevdada valitsevate konservatiivide positsioone kõnelustel.

Briti valitsus saatis Tuskile EL-ist lahkumise protseduuri käivitava kirja 29. märtsil. Sellega aktiveeris London EL-i Lissaboni lepingu artikli 50, avades tee lahkumiskõnelustele, milleks on ette nähtud kaks aastat.

Briti valijad toetasid möödunud aasta 23. juuni rahvahääletusel Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist. Suurbritannia sai toonase Euroopa Ühenduse liikmeks 1973. aastal.