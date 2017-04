"Rahva teenrid": meedia meenutas pronksiööd tasakaalukalt

"Meedia säilitas mõistuse ja päris hulluks ei mindud, ega üleskutseid meenutusteks ei avaldatud. Avaldati analüüse ja arvamuslugusid," võttis saatejuht Mirko Ojakivi kokku. Ta lisas, et kümne aasta tagust sündmust Tallinnas ei meenutanud ka suuremad Venemaa väljaanded.

Aivar Hundimägi Äripäevast nentis, et kui on inimesi, kes tahavad seda kõike meenutada, siis tema pole selle vastu, kuid pakutud sündmuse kajastamine tundus isiklikult talle liiga massiivne.

"Juba 10 aastat tagasi oli minu seisukoht, et see pronkssõdur tuleb teisaldada, et pinged maha võtta, Ansip ja tollased ministrid käitusid väga õigesti. Mõned asjad on küsitavad, millest kohta pole senini infot saanud ehk toonane julgeolekuhinnaga. On selgusetu, kas kaitsepolitsei suutis adekvaatselt riske hinnata ja poliitikud ei saanud eelnevalt adekvaatset hinnagut," rääkis Hundimägi.

"On jäändud mulje, et kapo pani mööda. Nad varem ütlesid, et mingit ohtu pole," tõdes Ojakivi.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Kristel Paris nentis, et pronksõduri teema taaskajastamine äratab niiöelda taas üles.

"Toona tuli teadmine, et meie kõrval elavad teise inforuumi inimesed, on kaks paralleelset maailma. Kui tagasi vaadata, siis ega kahe kogukonna kokkukasvamisele konflikt kaasa ei aidanud," lausus Paris.

Parise hinnagul oleks tulnud 2007. aasta aprillis pronksõdur rahule jätta. "Riik jättis mulje, et kasutab nende vastu jõudu, kes seda ja 9. maid tähtsaks pidasid. Teisaldamist kasutati ilmselgelt Reformierakonna populaarsuse suurendamiseks," rääkis Paris. "Olen nõus, et Kremli poolt pingete kruvimine käis, kuid pronkssõdur oleks tulnud viia ära muul ajal, kui vahetult enne 9. maid."

Ojakivi nentis, et monumente tuleks tõesti ideaalis teisaldada talvel kõige külmema ilmaga, kui tänavatele pole inimestel suurt tahtmist koguneda, kuid toona oli valimiste aasta ja talvel kampaania ajal oleks teisaldamine omandanud poliitilise värvingu.