Esimesel avatud kalasadamate päeval osalesid tuhanded huvilised

Avatud kalasadamate päeval sai külastada 11 kalasadamat üle Eesti: Harjumaalt Leppneeme ja Tilgu ning Pärnumaalt Japsi, Võiste ja Lindi sadam, Saaremaalt Nasva, Hiiumaalt Suursadam, Ida-Virumaalt Toila, Läänemaalt Virtsu, Viljandimaalt Oiu ja Tartumaalt Kolkja sadam.

Sadamates olid kohal kalateadlased, kalakokad, vabatahtlik merepääste, politsei- ja piirivalveamet. Kohapeal sai osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutasid pillimehed ning lastele toimusid kalaõpitoad ja õngekoolitused.

Leppneeme sadamas osteti enim räime

Leppneeme sadamas löödi Tanel Padari laulu saatel tantsu, aga maitsti ka kohalike meeste püütud kala, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuntud kalaspetsialist Vladislav Koržets pakkus kõigile ahjusooja suitsuräime. "Tänavu ei ole küll selline räimeaeg nagu alati, sest veed on veel jahedad. Põhimats alles tuleb," ütles Koržets.

Kala on hinnas ja kalamüüjate leti juures olnud järjekord oluliselt lühemaks ei jäänud. Kalamüüja Tõnise sõnul läks kõige paremini kaubaks räim.

"Eesti rahvuskala meeldib. Norra lõhet saab igast poest ja äkki inimesed mõtlevad Eesti kalurit ka toetada," arvas Tõnis.

Avatud kalasadamate päeva korraldajad loodavad, et tänu üritusele on paljud inimesed käinud ka teistes sadamates peale reisiterminali ja ostnud kala otse kalurilt.

"See on võetud avatud talude formaadist, natuke kohandatud. Mõte oli just see, et kuna meil sadamaid on ikka päris palju ja samuti on inimesi, kes on igapäevaselt sadamatega seotud, kes saavad sealt oma leiva lauale, siis võiks tutvustada neid inimesi ja sadamaid. Ma arvan, et enamik Eesti inimesi ei ole väikesadamates käinud," rääkis kalasadamate programmi koordinaator Toomas Armulik.

Kehv ilm kalasadamate päeva ei rikkunud

Pärnus, nagu mitmel pool mujalgi, oli ilm halb, kuid osalejaid see ei heidutanud. Paljud tunnistasid, et ilm tundus kodus aknast välja vaadates palju hullem ja väljas, isegi mere ääres, oli päris mõnus. Nii oli ka kalureid, kes tugevale tuulele vaatamata merel käisid.

"Tegelikult ikka oli hull, aga kuna sai lubatud, et saab värsket kala, värsket räime ja tinti, siis osad kalurid ikka läksid välja," ütles kutseline kalur Raio Piiroja.

Tema sõnul on praegu räime vähe, kuid ilmade soojenedes see muutub.

"Kalurid alati ütlevad, et see on just õige mereilm. Ega see ju tegelikult nii ei ole, nad kõik valetavad. Õige mereilm on ikka kui päike paistab ja mõnus olla on. Aga ega täna ka midagi viga ei ole, soojad riided päästavad," rääkis kalastaja ka kalakokk Hanno Kask, kelle sõnul oli esialgu hirm, et halva ilma tõttu külastajaid Japsi sadamasse ei lähegi.

"Inimesi on üllatavalt palju. Ausalt öeldes kartsime, et ilm on nii halb, et siia ei tule mitte kedagi ja kogu meie kokkamine läheb raisku. Aga nagu näha on, see kauss muudkui tühjeneb ja tühjeneb," rääkis Kask.

Rahvast jätkus igale poole. Näiteks ka laua juurde, kus merebioloog Jüri Tenson kalu tutvustas. Kõige rohkem küsimusi oli ümarmudila, aga ka nolguse ja merihärja kohta.

Avatud kalasadamate päeva on plaanis korrata.