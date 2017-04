Ratas ERR-ile: Brexit on Eesti eesistumise ajal tugevas fookuses

Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles, et Suurbritannia on kaks aastat kestvatel lahkumisläbirääkimistel silmitsi ühtse Euroopa Liiduga, ning rõhutas, et kõnelustel kujuneb prioriteediks Suurbritannias elavate ühenduse kodanike ja Euroopa Liidus elavate Briti kodanike heaolu.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas ERR-i raadiouudistele, et vaidlusi liidrite kohtumisel ei olnud ning suunised võeti väga kiiresti vastu. "27 liikmesriiki olid väga ühtsel meelel, kuidas Brexiti läbirääkimised hakkavad toimuma - mis on ajakava, mis on teemad, kes läbi räägivad," ütles Ratas.

Ta märkis, et kõnelused toimuvad kahe aasta jooksul. "Esimene etapp loodetakse leppida kokku selle aasta sügiseks või talveks, oktoobriks või detsembriks," lausus Ratas Brüsselis ERR-ile.

See tähendab, et need kõnelused toimuvad Eesti eesistumise ajal. "Jah, Eesti eesistumise ajal saab Brexit olema loomulikult tugevas fookuses. Otseselt räägib läbi Komisjon, eks Eesti ole siin lähedane partner ja annab oma koostööd. Teatud töögruppides peab Eesti olema ka juhtpartner Brexiti osas /.../, aga peamine läbirääkija on Euroopa Komisjon," rääkis Ratas.

"Peamised kokkuleppekohad on kodanike ja ettevõtlusvaldkonna õigused, seejärel arve ning peale seda see, mis saab Ühendkuningriigi ja EL-i suhetest pärast Brexitit," lisas peaminister.

Suurbritannia tahaks Ratase sõnul aga enne rääkida läbi tulevikust ja siis rahast. "Need on kaks kardinaalselt vastukäivat põhimõtet," märkis ta.