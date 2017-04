Valmimas on elanikkonnakaitse kava

Riigikantselei juures tegutseval elanikkonnakaitse rakkerühmal on valmis saamas elanikkonnakaitse kontseptsioon, mille eesmärk on tagada kaitse mistahes kriisiolukorras.

Valitsus kiitis rakkerühma vahearuande heaks ning see tähendab, et nüüd minnakse teemadega rohkem süvitsi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rakkerühma juht Margo Klaos ütles, et esimene kaitsemeede on õpetamine inimestele, kuidas erinevate ohtude korral käituda. Esimesena hakkavad koolist õpetust saama need, kes on valinud riigikaitseõpetuse.

"Praegu käib päästeameti ja siseministeeriumi osalusel selle osa kokkukirjutamine, et kõikides kooliastmetes läbiva teemana räägitakse ka ohutusest, tervisest ja kodanike kaitsest," selgitas Klaos.

Suuri looduskatastroofe ja õnnetusi pole Eestis olnud, samas on igaühel vaja teada, kuidas hakkama saada, kui pikemat aega pole elektrit ning kraanist ei tule vett. Valmis tuleb olla ka inimeste evakueerimiseks.

Klaose sõnul on rakkerühmal kavas panna kokku ka käitumisjuhendid erinevateks olukordadeks. Praegu pole veel selge, mismoodi seda tutvustama hakatakse.

"Kas läbi tööandjate natukene informatsiooni jagada või ka avalikke kampaaniaid või muud taolist," arvas ta.

Endine siseminister, opositsioonilise Reformierakonna esimees Hanno Pevkur tõdes, et elanikkonnakaitse kontseptsioon on vajalik ja selle ellurakendamine nõuab valitsuselt raha.

"Selle asmel, et linnahalli 40 miljonit panna, võiks selle summa panna tegelikult elanikkonnakaitsesse selleks, et inimeste elud ei oleks ohus ja selleks, et ka näiteks elutähtsate teenuste toimepidavus oleks tagatud," kommenteeris Pevkur.

Päästeameti endine peadirektor Kalev Timberg ütles, et igaüks saab läbi mõelda ka päris oma plaani.

"Tähtis on see, et inimesed mõtlevad läbi need situatsioonid, mida nad saavad ise teha. Pärast tuleb juba järgmine tase, mida me ei saa teha ja mida ootame omavalitsuse, ministeeriumi või päästeteenistsue käest. Aga alustama peab iseendast," selgitas Timberg.

Rakkerühma kontseptsioon peab valmis olema novembriks.