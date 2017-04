Paavst Fransiscus: Norra võiks Põhja-Korea ja USA suhteid vahendada

Sellest rääkis paavst ajakirjanikele lennukis kui ta Egiptusest lahkus, vahendas BBC.

Ta ütles, et maailmas on palju vahendajaid ja et Norra on alati valmis aitama.

Paavst hoiatas, et olukord on muutunud liiga kuumaks ja lisas väljapääs on läbirääkimistes ja diplomaatilises lahenduses.