Valimiste esimeses voorus osalenud euroskeptik asus Le Peni toetama

Prantsusmaa presidendivalimiste esimeses voorus napilt alla viie protsendi häältest kogunud parempoolne euroskeptik Nicolas Dupont-Aignan teatas reede õhtul, et toetab teises voorus Marine Le Peni. Seni olid esimeses voorus kaotajaks jäänud presidendikandidaadid teatanud kas tsentrist Emmanuel Macroni toetamisest või toetusavalduste tegemisest hoidumisest.

"Ma toetan Marine Le Peni ja ma teen temaga koos kampaaniat," ütles Dupont-Aignan telekanali France 2 õhtuses saates.

Esimeses voorus 4,7 protsenti häältest kogunud erakonna Debout la France (DLF) juht, et ta on ka sõlminud Le Peniga valitsuskokkuleppe, mis olevat Rahvusrinde juhi kohalt ajutiselt taandunud presidendikandidaadi valimisprogrammi "edasiarendus", kuhu on lisatud mõningad Dupont-Aignani ettepanekud.

Dupont-Aignan rääkis, et tema hinnangul ei ole Le Peni näol tegu ekstremistiga, ja ta lükkas tagasi süüdistused, justkui oleks ta selle sammuga ühendanud jõud paremäärmuslastega.

Laupäeva tegi omakorda avalduse Le Pen ja kinnitas, et juhul, kui ta presidendivalimised võidab, nimetab ta peaministriks Dupont-Aignani.

Möödunud nädala pühapäeval toimunud presidendivalimiste esimeses voorus kogus liberaalist tsentrist Emmanuel Macron 24,01 protsenti häältest. Teisele kohale jäi Le Pen 21,30 protsendiga. Seega on pühapäeval ehk 7. mail toimuvas teises voorus vastamisi Macron ja Le Pen. Võitjaks osutub see, kes kogub rohkem kui 50 protsenti häältest.

Vabariiklaste kandidaadi François Filloni toetus esimeses voorus oli 20,01 ja vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchoni oma 19,58 protsenti. Senise võimuerakonna ehk Sotsialistliku Partei ametlik kandidaat Benoît Hamon kogus vaid 6,36 protsenti häältest, talle järgneski eurovastane Dupont-Aignan 4,7 protsendiga.

Ülejäänud väikeparteide kandidaatide tulemused olid järgnevad: Jean Lasalle 1,21, Philippe Poutou 1,09, François Asselineau 0,92, Nathalie Arthaud 0,64 ja Jacques Cheminade 0,18 protsenti.

Valimisaktiivsus oli 77,77 protsenti. 1,78 protsenti valijatest kasutas oma valimisseadusest tulenevat võimalust hääletada tühja valimissedeliga.

Hamon ja Fillon teatasid kohe pärast kaotuse tunnistamist, et toetavad teises voorus Macroni ja kutsusid seda tegema ka oma valijaid. Sarnaseid üleskutseid tegi ka suur hulk nende mõjukaid parteikaaslasi, sealhulgas ka praegune sotsialistist riigipea François Hollande, kes ise madala reitingu tõttu teiseks ametiajaks ei kandideerinud.

Vasakäärmuslane Mélenchon teatas, et tema oma valijatele mingeid juhiseid teiseks vooruks ei anna, sest pole selleks mandaati saanud ja tema valijad teavad ise, kuidas hääletada. Hiljem aga algatas tema erakond oma liikmete seas küsitluse, et selgitada välja partei seisukoht presidendivalimiste teise vooru asjus. Sarnaseid avaldusi on teinud ka teised vasakäärmuslastest väikeparteide kandidaadid.