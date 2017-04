Merkel: mul on Trumpiga hea tööalane suhe

"President Trump ja mina olema pannud aluse heale tööalasele suhtlusele, mille raames ei ole välistatud, et meil on erinevaid seisukohti," ütles Merkel ajalehes Hannoversche Allgemeine laupäeval ilmunud intervjuus.

"Kui me teineteisega räägime, siis on see Ukraina konflikti asjus ühise lähenemise arendamiseks või seoses selle kohutava sõjaga Süürias," lisas ta.

Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) juhiks olev Merkel märkis, et tal oli väga hea meel, et presidendi tütar Ivanka Trump võttis osa G20 juhtivate naiste konverentsist Women20 Berliinis, kus ka liidukantsler ise osales.

Kuigi valimiskampaania ajal kritiseeris Trump korduvalt Merkeli migratsioonipoliitikat, siis pärast presidendiks saamist ja liidukantsleriga kohtumist on ta viimasest mitu korda positiivselt rääkinud. Seda, et Merkel ta tütre Saksamaale konverentsile kutsus, nimetas Trump suureks auks.

Saksa välisminister peab Trumpi pereliikmete positsiooni kummaliseks

Reedel ajalehes Hamburger Abendblatt ilmunud intervjuus oli aga Saksa sotsiaaldemokraadist välisminister Sigmar Gabriel Trumpile hinnangut andes koalitsioonipartnerist oluliselt kriitilisem.

Gabrieli arvates meenutab olukord, kus president Trumpi puhul lähevad segamini poliitika, äri ja perekondlikud suhted, nepotismi ehk onupojapoliitikat.

Välisministri hinnangul on kummaline, et rahva mandaadita ehk mitte valitud pereliikmed käituvad nad ametlikud esindajad ning et neid koheldakse nagu valitseva dünastia liikmeid. Näitena tõi ta esile just Ivanka Trumpi visiidi Berliini ja märkis, et analoogset asja oleks Saksamaa puhul võimatu ette kujutada.

Kuigi Merkeli CDU ja Gabrieli sotsiaaldemokraadid on praegu koos "suures" koalitsioonis, on nad samal ajal ka peamised vastased septembris toimuvatel parlamendivalimistel. Arvamusuuringute kohaselt on Merkeli erakond hetkel kindlalt esikohal.