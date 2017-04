Suurupi ajalooline ülemine tuletorn avati külalistele

257 aasta vanune Suurupi ülemine tuletorn on nüüdsest avatud külalistele. Tuletorni muuseumi rajasid viimase majakavahi tütred, kes ise on seal samas veetnud oma lapsepõlve.

Tegu on ka saja maailma tuletorniarhitektuuri mälestise hulka kuuluva majakaga. Kokku kuulub maailma arhitektuurimälestiste sekka kuus Eesti tuletorni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Helle Kares tuli Suurupi ülemisse tuletorni 1978. aastal, kui tema isa sai siin majakavahiks. Kõige tüütumad olid alatasa ja eelkõige öösiti juhtuvad voolukatkestused, mille järel tuli ühele kolmest generaatoriloksust elu sisse ajada, sest märgutuli ei tohtinud üle kümne minuti surnud olla. Hiljem sai Helle ise majakavahiks ja tema ongi Suurupi viimane majakavaht.

Majakavahil on igasuguseid lugusid meeles.

"Ta oli kalalaeva kapten. Ja siis ta ütles, et tead, Helle, kui ma hakkasin nägema Suurupi tulesid, siis ma sain aru, et ma jään ellu. Sellepärast, et neil oli navigatsiooniga midagi läinud pahasti, öö oli juba käes, pime oli, torm oli. Ja tõesti mulle on see jäänud hinge siiamaani, kui ta ütles, et Suurupi tuletorn päästis meie elu," meenutas Helle Kares.

Tuletorni avamise muuseumina seadsid oma eesmärgiks viimase majakavahi tütred. Nemad kasvasid siin tsaariaegsete ehitiste vahel üles ja otsustasid, et 1760. aastal valminud ning maailma 100 tuletorniarhitektuuri mälestise hulka kuuluv Suurupi ülemine tuletorn võiks omapärase ajaloo ja lugudega olla Harku valla esimene turismiobjekt.

Kokku on maailmas umbes 15 000 tuletorni. Nõukogude ajal oli Suurupi majakas suletud objekt ja sealt ülevalt võis kiigata sõjaväeossa.

"Mina mäletan seda, et nemad - meil olid loomad, see loomapidamine oli sel ajal ju paljudes majapidamistes - ja nemad käisid suve ajal abiks meil heina tegemas," rääkis majakavahi tütar Anne-Ly Gross-Mitt.

"Jaanipäeval sel aastal veel on oma perekeskne lõke, aga kindlasti võib tulevikus arvata, et on ka küla jaanituli plaanis," lisas majakavahi tütar Kristiina Adamson.

Eestis on 41 tuletorni, kuid külastada on võimalik vaid Kõpu, Ristna, Tahkuna ja Kihnu torni. Muinsuskaitse ja veeteede amet üritavad tuletorne restaureerida, kuid raha selleks on vähe ning asi edeneb visalt. Samas - maailma 100 tuletorniarhitektuuri mälestise nimekirjas on kuus tuletorni Eestist: Kõpu, Ruhnu, Tahkuna, Keri, Pakri ja Suurupi.