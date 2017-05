Blair teatas naasmisest Briti sisepoliitikasse

Briti ekspeaminister Tony Blair teatas esmaspäeval lülitumisest riigi sisepoliitikasse, et võidelda Brexiti vastu.

Blair, kes juhtis leiboriste aastatel 1994-2007, ei kavatse kandideerida 8. juuni üldvalimistel.

Ekspeaministri sõnul soovib ta luua poliitilise liikumise, et kujundada poliitikadebatti ajal, mil Suurbritannia alustab lahutusläbirääkimisi Euroopa Liiduga.

63-aastane Blair, kes oli alates 1997. aastast aastakümne peaminister ja kelle poliitilist pärandit seostatakse eelkõige Iraagi sõjaga, ütles, et on teadlik, et teda ootab sellise sammu eest äge kriitika.

"See Brexiti asi on andnud mulle otsese motivatsiooni olla rohkem seotud poliitikaga," ütles ta ajalehele Daily Mirror.

"Ma ei taha olla olukorras, kus me liigume läbi selle ajaloohetke ja ma ei ole öelnud midagi, kuna see tähendaks, et ma ei hoolinud sellest riigist. Ma hoolin," sõnas Blair.