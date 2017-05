Lastekaitsjad: 85-protsendil õpilastest on koolikott liiga raske

MTÜ Lastekaitse Liit värskelt valminud küsitlusest „Sinu lapse koolikott“ selgus, et 85-protsendil õpilastest on koolikoti kogukaal lubatust raskem.

Kusjuures 1.-3. klassi õpilastest on 89-protsendil ja 4.-6. klassi õpilastel 92-protsendil koolikott lubatust raskem.

Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44 protsenti lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.

Lastekaitse liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu nentis, et koolid on passiivsed lahenduste pakkumisel koolikoti kogukaalu vähendamiseks.

"Tihti ei võimalda õppetöö korraldus paljudes Eesti koolides hoida koolikottide raskust lubatud piirides. Olukorra kaardistamiseks otsustas lastekaitse liit viia läbi vastavasisulise küsitluse lapsevanematele," märkis ta.

Küsitlus "Sinu lapse koolikott" oli suunatud 1.-9. klassi õpilaste vanematele. Ajavahemikul 15. märts kuni 15. aprill vastas elektroonilisele küsimustikule 3418 lapsevanemat üle Eesti.

Terviseamet tõdes sihtuuringus, et rühihäirete teket põhjustavate faktorite hulgas on ülemäära raske koolikott (eriti algklassides).

Koolikottide piirnormist suuremat kaalu on muuhulgas kinnitanud Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel aastatel 2014-2016 toimunud algklasside koolikottide kaalumise kampaania tulemused.

"MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik, omavalitsused kui kooli pidajad ning koolid (mh õppekorralduslikke muudatusi ellu viies) peavad antud teemale lahenduskesksemalt lähenema. Samuti on oluline roll kooli ja kodu koostööl," rõhutas Poopuu.

Küsitlusest tulenevad lapsevanemate ettepanekud esitab MTÜ Lastekaitse Liit nii haridus- ja teadusministeeriumile, tervise- ja tööministri poolt kokku kutsud kooliõpilaste tervisekaitse töörühmale, kui ka koolidele.