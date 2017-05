Ametiühingud avalikustasid haiguspäevade vabatahtlikud hüvitajad

Vabatahtlikult töötajaile vähemalt 2. ja 3. haiguspäeva hüvitavad tööandjad on Eesti Ametiühingute keskliit, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing, Tööandjate Keskliit, Vinni vallavalitsus, Tartu ülikool, keskkonnaagentuur, ENSTO Ensek, Harku vallavalitsus, Eesti Rahvusringhääling, Swedpank, Oshino Electronics Estonia OÜ, AS Eesti AGA, Õigusnõu Õigusbüroo, politsei- ja piirivalveamet, DPD Eesti, SLO Eesti AS, FCR Media AS, Proekspert AS, Teater Vanemuine, IF kindlustus, Fazer FoodMotoneti kaubamaja, Saku vallavalitsus, TERVIS. E.KE OÜ, Sa Tartu Eluasemefond, Tele2, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Icefire OÜ, Viking Life-Saving Equipment Estonia AS, Scania Eesti AS, OÜ Agroproff, Võru Kesklinna Kool, sotsiaalministeerium, Playtech, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), Tieto Estonia AS, Rephop OÜ, LHV pank, SEB pank, Bondora AS ja tema tütarettevõtted, AS Irest Ehitus, Balti kaitsekolledž, Helmes AS, SYNLAB Eesti OÜ, Eesti kaitsevägi, sotsiaalkindlustusamet, AS Eesti Teed, Elektrilevi OÜ, Eesti Rahvusraamatukogu ning Nordea Bank AB Eesti filiaal.

Ametiühingute keskliit küsitleb esmaspäeval Vabaduse väljakul korraldataval perepäeval töötajaid, et saada kokku nimekiri tööandjatest, kes hüvitavad oma töötajaile esimesi haiguspäevasid ja kes jätavad selle tegemata.

Osad keskliidule teada olevad ettevõtted hüvitavad haiguspäevi ka 100 protsendi ulatuses ning juba alates esimesest haiguspäevast.